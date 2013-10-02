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محافظ القاهرة: نسعى إلى نقل سوق السيارات من مدينة نصر

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محافظ القاهرة: نسعى إلى نقل سوق السيارات من مدينة نصر محافظ القاهرة: نسعى إلى نقل سوق السيارات من مدينة نصر

صرح الدكتور جلال مصطفى سعيد محافظ القاهرة، بأنه فى إطار جهود محافظة القاهرة لحل مشكلة سوق السيارات بمدينة نصر، وما يسببه من ارتباك بالحركة المرورية بالمنطقة المحيطة به، خاصة أيام الجمع من كل أسبوع، فسوف تقوم المحافظة بمخاطبة وزير العدل ورئيس مصلحة الشهر العقارى بأن يكون الإيصال الدال على دخول السوق من ضمن المستندات المطلوب تقديمها لإتمام عمليات البيع والشراء والتسجيل فى الشهر العقارى، وعدم البدء فى أية إجراءات بدون تقديم هذا الإيصال المحدد بتاريخ اليوم.

وأشار المحافظ فى بيان صحفى له اليوم الأربعاء، بأنه جار حاليا التنسيق مع وزارة الإسكان لتوفير مساحة أرض فضاء بطريق القطامية لنقل سوق السيارات الحالى إليها، على أن يتم إنشاء سوق نموذجى متكامل الخدمات يضم وحدة خدمات مرورية، ووحدة تسجيل الشهر العقارى، واستراحات ودورات مياه لخدمة المترددين عليه وتوفير سبل الراحة لهم.

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مصر 365