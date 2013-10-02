ضبط عربياً يروج المؤثرات العقلية برأس الخيمة

تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بالإدارة العامة للعمليات الشرطية بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة من تنفيذ أخطر عملية ضبط لمندوب توصيل الطلبات للمنازل وهو مروجي للمؤثرات العقلية (ترامادول) في إحدى تقاطعات إشارات المرور بإحدى المناطق برأس الخيمة.

حيث أشاد العميد محمد النوبي بجهود وزارة الداخلية التي لا تألوا جهداً لتوفير كل الدعم و الإمكانات، و تدريب و تأهيل الكوادر العاملة لمكافحة المخدرات، و العمل على الحد من انتشارها، مؤكداً في الوقت ذاته توجيهات اللواء الشيخ طالب بن صقر القاسمي قائد عام شرطة رأس الخيمة التي تدعو دائماً إلى العمل على القضاء على البؤر الإجرامية والحرص على نشر الأمن والأمان بين أفراد المجتمع ، منوها إلى الدور الكبير الذي تبذله الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الاتحادية في الدولة لمكافحة هذه الآفة و التصدي لها، و لتجارها و مروجيها لما لها من آثار سلبية خطيرة على كافة أفراد المجتمع و على الأسرة، و لما تخلفه من خسائر فادحة في الأرواح و الأموال، و كذلك تعمل على هدم المجتمع و تحطيم نواته الأساسية ألا وهي الأسرة.

وتعود تفاصيل القضية بحسب ما صرح بها العقيد إبراهيم كبتن مدير إدارة مكافحة المخدرات، بأنه وردت معلومات إلى الإدارة تفيد بوجود مندوب توصيل طلبات بالقطاع الخاص يستغل وظيفته كمندوب، ليقوم بترويج المؤثرات العقلية لعملاء خصوصيين في نفس وقت توصيله لطلبات العملاء من أغراض عادية، وعليه تم تشكيل فريق المتابعة والضبط من الإدارة لمتابعة الشخص المذكور ومراقبته جيداً، حيث تبين أن الشخص المذكور وهو من الجنسية العربية ويبلغ ( 19 عاماً ) كثير الحركة والإنتقال من منطقة لأخرى، وبعد تحديد ساعة الإنطلاق للفريق، تم مداهمة الشخص إلا أن الأخير حاول الفرار ولكن وبفضل حكمة وخبرة وكفاءة الفريق، تمت السيطرة عليه وضبطه واحضاره للإدارة لإستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه .

ومن جانبه، وجّه وحذّر العقيد إبراهيم كبتن جميع شركات القطاع الخاص والعام على حد السواء، بالنظر في مواصفات واسبقيات المندوبين وضرورة متابعة أعمالهم وتحركاتهم بشكل مستمر، كما دعا جميع أفراد المجتمع بأخذ الحيطة والحذر في التعاملات التي أصبحت منتشرة عن طريق خدمة التوصيل للمنازل وما لهذه الفئة من خطورة على الأسر في المجتمع، حيث تصل شكاوي للجهات الأمنية وعليه نرى ضرورة تجنب المعاملة المباشرة مع فئة مندوبي توصيل المنازل والعمل معهم بحيطة وانتباه شديدين، حفاظاً على إبنائنا .

كما توجه مدير إدارة مكافحة المخدرات بالشكر لكافة فرق العمل من ضباط وأفراد على هذا الإنجاز الذي حققوه، وما تكبدوه من جهد و وقت، مؤكداً في الوقت ذاته ثقته بهم و بأعمالهم الاحترافية التي ليست بالغريبة على أبناء شرطة رأس الخيمة الذي يحفل سجلهم بالكثير من الإنجازات الهامة التي يشهد لها الجميع.