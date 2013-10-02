فرنسا تطرح أحدث أجهزة أشعة "الإيكو"

كتب : أ ش أ منذ 7 دقائق

تمكنت شركة "ماسيباس" للمعدات الطبية الفرنسية من إنتاج أحدث أجهزة الأشعة الترددية "الإيكو" ذات التقنية العالمية الخاصة بالكشف عن أورام الثدي؛ لتفادي عمليات اقتطاع النسيج الحي لفحصه مجهريا، ما يجعل 80% من 2 مليون عملية اقتطاع تجرى سنويا في الولايات المتحدة الأمريكية بدون فائدة.

وهذا الجهاز المتطور لا يكشف فقط أورام الثدي، بل أيضا باقي أعضاء الجسم وتدفق الدم في الجسم بصورة كبيرة. وطرحت الشركة 700 جهاز في 52 دولة العام الماضي، كما أخذت مكانا لها في الصين، التي ستصبح في عام 2020 سوق أشعة "الإيكو" في العالم.

ويقدر السوق العالمي لـ"الإيكو" بنحو 6 مليارات دولار، منها 240 مليونا في فرنسا، وزيادة هذا السوق تتراوح بين 5% إلى 7%، يباع منها 230 ألف جهاز سنويا في العالم، وهذه النتائج تشجع مدير الشركة الفرنسية جاك سوكيه، على تطوير شركته في مجال التكنولوجيا الطبية، حيث إن الأوروبيون يفضلون هذا النوع من الأشعة عن غيره، حيث لا ينبع منه أشعة أيونية.