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وكالة الصحة الفرنسية: مشروبات الطاقة تسبب اضطرابات النوم للأطفال

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وكالة الصحة الفرنسية: مشروبات الطاقة تسبب اضطرابات النوم للأطفال وكالة الصحة الفرنسية: مشروبات الطاقة تسبب اضطرابات النوم للأطفال

كتب : أ ش أ منذ 8 دقائق

طالبت "وكالة الصحة العامة" في فرنسا بضرورة تجنب الأطفال والمراهقين استهلاك مشروبات الطاقة التي لا ينبغي أن تكون مختلطة مع الكحول أو في حالة سكر أثناء ممارسة أي نشاط بدني مكثف.

وأوضحت الأبحاث التي أجريت في هذا الصدد أن الشباب والمراهقين يواجهون خطرا داهما من تناول هذه المشروبات، يتمثل في اضطرابات النوم والشعور بالنعاس أثناء النهار، إلى جانب تعريضهم للوقوع فريسة الإدمان، فضلا عن التأثيرات النفسية السلبية الضارة الأخرى، وذلك وفقا لأحدث التقارير الصادرة عن "وكالة فرنسا للأغذية وسلامة الصحة البيئية والمهنية".

كما حذرت الوكالة من أن هذه المشروبات تشكل أبلغ الضرر على السيدات الحوامل، وتزيد من خطر تباطؤ نمو الجنين، إلى جانب أضرار كبيرة بين المرضعات ليعانين من مشكلات في القلب واضطرابات نفسية وعصبية مثل الصرع.

وأبرز التقرير مئات الحالات من الناس الذين يعانون من ردود أفعال سلبية بعد مشروبات الطاقة المستهلكة. وأشارت الأبحاث إلى أن الشباب والمراهقين هم أكثر الفئات المهددة باضطرابات النوم والنعاس أثناء النهار.

وتحتوى مشروبات الطاقة على الكافيين بما يعادل اثنين من مشروب قهوة الإكسبرسو، بالإضافة إلى احتوائها على نبات الجينسج والفيتامينات والأعشاب.

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