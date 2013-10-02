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الأهلي يسافر لمواجهة القطن بـ22 لاعبا

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الأهلي يسافر لمواجهة القطن بـ22 لاعبا الأهلي يسافر لمواجهة القطن بـ22 لاعبا

اختار محمد يوسف المدير الفني لفريق الأهلي 22 لاعبا للسفر إلى الكاميرون فجر الخميس لمواجهة القطن في دوري أبطال إفريقيا.

ويحل المارد الأحمر ضيفا على القطن يوم السبت المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال على ملعب جاروة.

وتم استبعاد الثنائي عماد متعب والمهاجم عمر جمال من السفر مع بعثة الفريق الأحمر.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي

حراسة المرمى: شريف إكرامي – محمود أبو السعود – أحمد عادل.

الدفاع: أحمد فتحي – شريف عبد الفضيل – مانجا – وائل جمعة – محمد نجيب – سعد سمير – شديد قناوي – سيد معوض.

الوسط: تريزيجيه – شهاب أحمد – رامي ربيعة – حسام عاشور – أبو تريكة – وليد سليمان – أحمد شكري – عبد الله السعيد.

الهجوم: أحمد عبد الظاهر – دومينيك – السيد حمدي.

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