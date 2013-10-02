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العضلة الخلفية تهدد جمعة قبل مواجهة القطن

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العضلة الخلفية تهدد جمعة قبل مواجهة القطن العضلة الخلفية تهدد جمعة قبل مواجهة القطن

هاجمت ألام العضلة الخلفية، وائل جمعة مدافع الأهلي وقائده قبل السفر إلى الكاميرون لمواجهة القطن في دوري أبطال إفريقيا.

وقال إيهاب علي طبيب الفريق الأحمر لـFilGoal.com "اشتكى جمعة من إجهاد في العضلة الخلفية يسبب له ألام."

وأضاف علي "سيخضع المدافع المخضرم لاختبار طبي في الكاميرون يوم الخميس للوقوف على حجم الحالة ومدى تأثيرها."

وتسافر بعثة المارد الأحمر إلى الكاميرون فجر الخميس لمواجهة القطن يوم السبت المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال.

ويمتلك الأهلي في جعبته ثلاثة قلوب دفاع بجانب صخرته وائل جمعة هم شريف عبد الفضيل وسعد الدين سمير ومحمد نجيب.

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