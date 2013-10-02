"الشباب" تعلن معايير اختيار المشاركين فى رحلات الغردقة وشرم الشيخ

أعلنت وزارة الشباب عن عدد من معايير اختيار الشباب المشاركين فى رحلات مدينتى شرم الشيخ والغردقة، كجزء من خطة وزارة الشباب لتنشيط السياحة الداخلية، ومنها السن من 18- 35 عاماً لطلاب الجامعات والجمعيات الأهلية والهيئة العاملة فى مجال الشباب، إضافة إلى المتميزين فى الأنشطة من أعضاء مراكز الشباب.

أما فيما يتعلق بالاشتراك، فقد أعلنت الوزارة أن قيمة الاشتراك للفرد مائة جنيه، مضيفة أن على الراغبين فى الحجز والاشتراك بتلك الرحلات التسجيل عن طريق مديرية الشباب والرياضة بالمحافظات أو رعاية الشباب بالجامعة التابع لها المشترك.

يذكر أن وزارة الشباب ستبدأ خلال شهرى أكتوبر الجارى ونوفمبر المقبل إطلاق رحلات إلى مدينتى الغردقة وشرم الشيخ، وذلك فى إطار تنفيذ الوزارة لمشروع "اعرف بلدك" الذى يهدف إلى تنشيط السياحة الداخلية وزيارة المعالم السياحية وتبادل الخبرات بين الشباب من مختلف المحافظات، إضافة إلى تعميق مشاعر الانتماء الوطنى.