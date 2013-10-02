أخبار عاجلة

قمة السيسي وترامب - الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستقبل الرئيس السيسي بالبيت الأبيض -
بالصور- أعداد أسئلة "بوكليت الثانوية العامة" في كل المقررات.. والدرجات المخصصة -
تغطية خاصة - تحرك موكب الرئيس السيسي من مقر إقامته متجهاً للبيت الأبيض -
تغطية خاصة - شيرين النجار : الرئيس أكد في لقائه بالجالية المصرية على إهتمامه بملف التعليم -
تغطية خاصة - د/ طارق فهمي : مفهوم حل الدولتين ليس منحة أمريكية للجانب الفلسطيني -
تغطية خاصة - شيرين النجار : الشباب المصري أثبت تفوقه على نظيره الأمريكي -
«كيا» تعلن موعد الكشف عن سيارات خلايا الوقود -
مجددًا.. «رينو» تطرح «تويزي» في معرض سيول الدولي -
«تويوتا» تطرح «بريوس برايمر» في معرض سيول للسيارات -
تغطية خاصة - الكاتبة الصحفية / فريدة الشوباشي ... مصر الآن تلعب دور مهم جداً بالنسبة للعالم كله -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"الشباب" تعلن معايير اختيار المشاركين فى رحلات الغردقة وشرم الشيخ

Google+ Print
"الشباب" تعلن معايير اختيار المشاركين فى رحلات الغردقة وشرم الشيخ "الشباب" تعلن معايير اختيار المشاركين فى رحلات الغردقة وشرم الشيخ

أعلنت وزارة الشباب عن عدد من معايير اختيار الشباب المشاركين فى رحلات مدينتى شرم الشيخ والغردقة، كجزء من خطة وزارة الشباب لتنشيط السياحة الداخلية، ومنها السن من 18- 35 عاماً لطلاب الجامعات والجمعيات الأهلية والهيئة العاملة فى مجال الشباب، إضافة إلى المتميزين فى الأنشطة من أعضاء مراكز الشباب.

أما فيما يتعلق بالاشتراك، فقد أعلنت الوزارة أن قيمة الاشتراك للفرد مائة جنيه، مضيفة أن على الراغبين فى الحجز والاشتراك بتلك الرحلات التسجيل عن طريق مديرية الشباب والرياضة بالمحافظات أو رعاية الشباب بالجامعة التابع لها المشترك.

يذكر أن وزارة الشباب ستبدأ خلال شهرى أكتوبر الجارى ونوفمبر المقبل إطلاق رحلات إلى مدينتى الغردقة وشرم الشيخ، وذلك فى إطار تنفيذ الوزارة لمشروع "اعرف بلدك" الذى يهدف إلى تنشيط السياحة الداخلية وزيارة المعالم السياحية وتبادل الخبرات بين الشباب من مختلف المحافظات، إضافة إلى تعميق مشاعر الانتماء الوطنى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365