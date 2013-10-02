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عالم مصرى يفوز بجائزة الاتحاد الأفريقى للباحثين الشباب فى مجال علوم الأرض

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عالم مصرى يفوز بجائزة الاتحاد الأفريقى للباحثين الشباب فى مجال علوم الأرض عالم مصرى يفوز بجائزة الاتحاد الأفريقى للباحثين الشباب فى مجال علوم الأرض

فاز الدكتور محمد لطفى الساعى مدرس الأمراض الجلدية بالمركز القومى للبحوث بجائزة الاتحاد الأفريقى القارية للباحثين الشباب فى مجال علوم الأرض والحياة لعام 2013، والتى تعد من أرفع الجوائز التقديرية للباحثين الشباب على مستوى القارة الأفريقية، التى يرعاها الاتحاد، وتقدمها أكاديمية العالم الثالث للعلوم بإيطاليا والاتحاد الأفريقى، وقد تلقى المركز رسالة من الاتحاد تفيد بفوز العالم المصرى بهذه الجائزة.

جاء ذلك تقديرا للأبحاث العلمية التى أجراها على مدى مشواره العلمى وتجاوزت الخمسين بحثا وتم نشرها فى أعرق الدوريات الطبية العالمية، بالإضافة إلى مشاركته بأكثر من عشرين فصلا فى المراجع العلمية والكتب العلمية الدولية فى الأمراض الجلدية واتسمت بالتميز والقدرة على الابتكار، وتأليفه 3 كتب علمية دولية فى مجال الأمراض الجلدية تم نشرها جميعا بالولايات المتحدة الأمريكية.

ومن جانبه، أعرب الدكتور محمد الساعى- فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم- عن سعادته لحصوله على تلك الجائزة التى تعد تأكيدا على دور العلماء المصريين فى مختلف المجالات الحيوية الهامة على مستوى العالم.

والدكتور محمد الساعى شارك كباحث رئيسى وباحث مساعد فى 37 مشروعا بحثيا وهو عضو فى 11 جمعية دولية للأمراض الجلدية، وتم تعيينه مدرسا مشاركا للأمراض الجلدية وجراحات الجلد من خارج الولايات المتحدة وذلك بجامعة ميامى الأمريكية، وهو حائز على جائزة الدولة التشجيعية فى العلوم الطبية لعام 2010 وجائزة الاتحاد الدولى للأمراض الجلدية كأفضل طبيب جلدية شاب على مستوى العالم لعام 2011.

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