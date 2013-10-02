الاسكان: تيسيرات للمتعثرين عن سداد أقساط الوحدات السكنية والمحلات التجارية

عقد المهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مؤتمرا صحفيا تناول خلاله قرارات مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالتفصيل، وهو تقليد جديد لأول مرة يحدث بالوزارة ، وذلك فى إطار مساعيه لأن تكون كل التعاملات بشفافية ومصارحة، وتنفيذا لما سبق أن تعهد به، بعرض قرارات مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى مؤتمر صحفى .

وفى بداية المؤتمر قال وزير الإسكان: أخذنا قرارا بأن كل ما يحدث سنعلنه، فليس عندنا صناديق سوداء، وسبق أن أعلنت أننى أتمنى أن تكون الوزارة كلها من زجاج، ليرى الناس كل ما يدور بداخلها..نحن نحصن أنفسنا بالمجتمع، ومن يعترض عليه أن يقدم اعتراضه على أى موضوع وسنحترمه، مؤكدا أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هدفها التنمية، وليس تجارة الأراضى.

ومن القرارات التى أعلنها المهندس إبراهيم محلب أنه تمت إحاطة مجلس إدارة الهيئة بالموافقة على منح العامل بالهيئة الذى انتهت خدمته لبلوغ السن القانونية، أو لعدم اللياقة الصحية، أو الوفاة مكافأة لا تتجاوز أجر ستة أشهر من الأجر الأساسى، وملحقاته، وذلك تقديرا لما أداه من خدمات للهيئة، خلال فترة خدمته، بشرط ألا تقل هذه الفترة عن ست سنوات، ويعامل العاملون بعقود مؤقتة، معاملة زملائهم الدائمين.

وقال المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية:نظرا للظروف الدقيقة التى تمر بها البلاد حاليا، وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على عدد من التيسيرات للعملاء المتعثرين عن سداد الأقساط للوحدات السكنية والمهنية والمحلات التجارية والأراضى بكافة أنواعها، مع عرض هذه التيسيرات على مجلس الوزراء، وتنص التيسيرات على أنه فى حالة سداد كامل المتأخرات المستحقة على العميل يتم الإعفاء من كامل غرامات التأخير، وفى حالة سداد 75% من المديونية المستحقة، يتم الإعفاء من نسبة 70% من الغرامات، وفى حالة سداد 50% من المديونيات، يتم الإعفاء من نسبة 45% من غرامات التأخير، وفى حالة سداد 25% من المديونيات يتم الإعفاء من نسبة 20%، ويمكن زيادة نسبة السداد والاستفادة من الزيادة فى نسبة الإعفاء من غرامات التأخير على أن يتم ذلك خلال فترة سريان التيسيرات، وتسرى هذه التيسيرات على الوحدات السكنية، والمهنية والادارية والمحلات التجارية وكذا الأراضى بكافة أنواعها، حتى مساحة 8400 م2، وفى حالة عدم سداد أى نسبة متأخرات، وانتهاء المهلة يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حفاظا على حقوق الهيئة وأجهزتها.

> كما تمت الموافقة على تقسيط قيمة المصروفات الإدارية اللازمة لاستصدار القرارات الوزارية لشركات الاستثمار العقارى الراغبة، وتقسيط قيمة المستحقات المتعلقة بتعديل قيود الارتفاعات، على أن يتم تحميل سعر الفائدة المعلن بالبنك المركزى على المبالغ المؤجلة من تاريخ استحقاقها، وحتى تاريخ السداد، وبحد أقصى لمدة عام.

وأشار الوزير إلى أن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وافق على تخصيص قطعة أرض بمساحة 225 فدانا بمدينة بدر لإنشاء مدينة للمعارض والمؤتمرات، بنظام البيع لصالح الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، مع دراسة إمكانية أن تكون هناك شراكة بين الهيئتين، والمفاضلة بين العرضين ، الموافقة على الطلب المقدم من رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء لإقامة منافذ لبيع اللحوم بأسعار مخفضة بنظام حق الانتفاع بالمدن الجديدة، وتمت الموافقة على إتاحة عدة مواقع فى المناطق ذات الكثافة العالية، بعدة شروط، صحية وبيئية، وفنية.

وأضاف الوزير: تمت الموافقة من حيث المبدأ على تخصيص قطعة أرض بمساحة حوالى 30 ألف م2 بالمحور المركزى بمدينة برج العرب الجديدة، لسفارة المملكة العربية السعودية، لإقامة مقر دائم للقنصلية العامة، بنظام البيع، على أن يتم إبلاغ وزارة الخارجية، والعرض على اللجنة المختصة بالتسعير، طبقا للقواعد المعمول بها فى هذا الشأن.

ومن القرارات التى تمت الموافقة عليها أيضا، تفعيل موافقة مجلس إدارة الهيئة السابقة بتخصيص قطعة أرض بمساحة بنائية 300 م2 بمركز الحى التاسع بمدينة الشيخ زايد، لإقامة كنيسة للطائفة الإنجيلية، طبقا للقواعد المعمول بها فى الهيئة.

وأضاف الوزير: وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تعويض جمعية العدلية الزراعية بمبلغ 3 ملايين جنيه، مقابل مرور مسار خطوط المياه العكرة من المأخذ حتى محطة مياه العاشر من رمضان بأراضيها، تعويضا عن المساحة التى سيشغلها الخطان، وطريق الخدمة الخاص بهما.

> وأعلن الوزير أنه تمت الموافقة على صرف مبلغ 30,5 مليون جنيه لجامعة عين شمس، باقى المبلغ السابق موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية على المساهمة به لاستكمال تطوير المرحلة الثانية، وتشغيل مستشفى العبور الجامعى التخصصى، بمدينة العبور بكامل طاقتها، وتوفير الخدمة لسكان المدينة، والمترددين عليها، مع الالتزام بتقديم برنامج زمنى للتنفيذ والتمويل.

ووافق مجلس إدارة الهيئة على تجديد مقابل الانتفاع لمدة 10 سنوات لجمعية شباب القاهرة الجديدة للتنمية لعدد من البدرومات، نظرا لقيام الجمعية بتقديم خدمات خيرية متعددة لقاطنى المدينة، وفى ضوء طلب وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية استمرار التخصيص للجمعية لحاجة المدينة إليها، وستزاد قيمة حق الانتفاع بواقع 10% سنويا لمدة 3 سنوات، يعاد بعدها النظر فى التسعير من اللجنة المختصة.

كما تمت الموافقة على إتاحة مساحة 214 فدانا لمحافظة سوهاج بمدينة سوهاج الجديدة، على أن تظل الأرض ملكا للهيئة، ويتم بناء وحدات سكنية عليها، ضمن برنامج الإسكان الاجتماعى.