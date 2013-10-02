سلسلة بشرية مؤيدة للمعزول بأحدى الطرق الفرعية بالمنوفية

نظم نحو 200 من مؤيدى الرئيس المعزول محمد مرسى وقفة صامتة صباح اليوم بطول الطريق الفرعى منوف – جزى بمحافظة المنوفية وقفة صامتة على جنبات الطريق للمطالبة بعودة مرسى للحكم مرة أخرى والتنديد بما أسموه الانقلاب العسكرى على الشرعية واعتقالات قيادات الجماعة.

رفع المشاركون لافتات مكتوب عليها ” قول متخافشي العسكر لازم يمشي ، يسقط يسقط حكم العسكر، سيسي يا سيسي مرسي رئيسي، ” الشهادة للشهيد و البيادة للعبيد” ، ” الاحرار عايزين شهادة والعبيد عايزين بيادة ” كما رفعوا صور الرئيس المعزول محمد مرسي وصور لضحايا فض إعتصامى رابعة والنهضة.