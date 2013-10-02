أخبار عاجلة

قمة السيسي وترامب - الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستقبل الرئيس السيسي بالبيت الأبيض -
بالصور- أعداد أسئلة "بوكليت الثانوية العامة" في كل المقررات.. والدرجات المخصصة -
تغطية خاصة - تحرك موكب الرئيس السيسي من مقر إقامته متجهاً للبيت الأبيض -
تغطية خاصة - شيرين النجار : الرئيس أكد في لقائه بالجالية المصرية على إهتمامه بملف التعليم -
تغطية خاصة - د/ طارق فهمي : مفهوم حل الدولتين ليس منحة أمريكية للجانب الفلسطيني -
تغطية خاصة - شيرين النجار : الشباب المصري أثبت تفوقه على نظيره الأمريكي -
«كيا» تعلن موعد الكشف عن سيارات خلايا الوقود -
مجددًا.. «رينو» تطرح «تويزي» في معرض سيول الدولي -
«تويوتا» تطرح «بريوس برايمر» في معرض سيول للسيارات -
تغطية خاصة - الكاتبة الصحفية / فريدة الشوباشي ... مصر الآن تلعب دور مهم جداً بالنسبة للعالم كله -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  4. أونا

سلسلة بشرية مؤيدة للمعزول بأحدى الطرق الفرعية بالمنوفية

  • 16
Google+ Print
سلسلة بشرية مؤيدة للمعزول بأحدى الطرق الفرعية بالمنوفية سلسلة بشرية مؤيدة للمعزول بأحدى الطرق الفرعية بالمنوفية

سلسلة بشرية مؤيدة للمعزول بأحدى الطرق الفرعية بالمنوفية

نظم نحو 200 من مؤيدى الرئيس المعزول محمد مرسى وقفة صامتة صباح اليوم بطول الطريق الفرعى منوف – جزى بمحافظة المنوفية وقفة صامتة على جنبات الطريق للمطالبة بعودة مرسى للحكم مرة أخرى والتنديد بما أسموه الانقلاب العسكرى على الشرعية واعتقالات قيادات الجماعة.

رفع المشاركون لافتات مكتوب عليها  ” قول متخافشي العسكر لازم يمشي ، يسقط يسقط حكم العسكر، سيسي يا سيسي  مرسي رئيسي، ” الشهادة للشهيد و البيادة للعبيد” ،  ” الاحرار عايزين شهادة والعبيد عايزين بيادة ” كما رفعوا صور الرئيس المعزول محمد مرسي وصور لضحايا فض إعتصامى رابعة والنهضة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا