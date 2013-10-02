أهالى كفر المنازلة بدمياط يتبرعون ببناء مدرسة ثانوى بالجهود الذاتية

قال الدكتور سمير حسن محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط فى بيان اليوم، إنه بناء على موافقة اللواء أركان حرب المهندس محمد عبد اللطيف منصور محافظ دمياط بقبول المدرسة المتبرع بها أبناء كفر المنازلة، تم توقيع عقد تبرع بمدرسة من أهالى كفر المنازلة وهى قطعة أرض مقدمة من عبده محمد عبد العزيز رضوان.

وتم بناء المدرسة بالجهود الذاتية بمشاركة أهالى قرية كفر المنازلة، ورابطة شباب كفر المنازلة، وتبرع من السيدة وفاء عبد الله الضحيان، ووقع العقد عنهم أيمن حمدى نواره، فيما تعد المدرسة مخصصة للمرحلة الثانوية، واطلق عليها اسم مدرسة "محمد عبد العزيز رضوان" الثانوية المشتركة وتتبع إدارة ميت أبو غالب التعليمية، وبها 9 فصول ومعمل علوم مطور ومعمل حاسب آلى و 5 غرف للمكتبة والأنشطة والإدارة .