تحطيم 5 سيارات و3 محال تجارية حصيلة اشتباكات الإخوان بالسويس أمس

قال مصدر أمنى بالسويس، إن المديرية وأقسام الشرطة بالمحافظة، تلقت 8 محاضر تفيد بتحطيم 5 سيارات و3 محال تجارية من جانب أعضاء تنظيم الإخوان، خلال الاشتباكات التى شاهدتها شوارع المحافظة بمنطقة أبو العزائم وميدان النمسا.

وتابع المصدر لـ"اليوم السابع"، أن هناك خسائر أخرى شهدها الشارع الرئيسى بالمحافظة ناتجة عن تكسير الرخام والأرصفة من جانب تنظيم الإخوان للاشتباك بها مع الأهالى بالإضافة إلى تحطيم وحرق اللافتات الدعائية الموجودة على أعمدة الإنارة.

كانت السويس شاهدت أمس اشتباكات قوية وعنيفة بين أعضاء تنظيم الإخوان وأهالى السويس بالأسلحة النارية والحجارة واستمرت قرابة الثلاث ساعات حتى قبل حظر التجوال وأدت لإصابة 2 بجروح قطعية وكسور.