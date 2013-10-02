تظاهر عشرات المدرسين أمام الإدارة التعليمية ببركه السبع احتجاجا على نقلهم

تظاهر العشرات من المدرسين أمام الإدارة التعليمية بمدينه بركة السبع، لتضررهم من مدير الإدارة التعليمية بسبب نقلهم إلى مدارس أخرى بقرى المدينة.

تلقى اللواء سعيد توفيق، مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور قسم بركة السبع يفيد باعتصام بعض المدرسين أمام الإدارة التعليمية بمدينة بركة السبع وبسؤال عماد صبحى محمد (41 سنة)، وسهام سالم عبد الجواد (41 سنة)، وتماضر معوض محمد سليمان، وجميعهم مدرسين بالمؤسسة الابتدائية بمدينة بركة السبع أقروا بتضررهم من سمير محمد المليجى (59 سنة) مدير الإدارة التعليمية ببركة السبع وقالوا أنهم قام بإصدار قرار بندبهم إلى مدارس أخرى تابعه لقرى بركة السبع، وتحرر محضر بالواقعة 5424 إدارى مركز السبع.