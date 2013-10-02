تجمهر أولياء أمور تلاميذ رياض الأطفال أمام مدرسة المساعى المشكورة بالمنوفية

تجمهر العشرات من أولياء أمور طلبة رياض الأطفال بمدرسة المساعى المشكورة بشبين الكوم، للاحتجاج على عدم بدء الدراسة لرياض الأطفال، بالرغم من سدادهم التزاماتهم المالية، وتم تحرير محضر بالتجمهر وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

وكان اللواء سعيد توفيق، مدير أمن المنوفية، تلقى إخطاراً من مأمور مركز شبين الكوم يفيد بتجمع العشرات من أولياء الأمور تلاميذ رياض الأطفال بمدرسة المساعى المشكورة الكائنة بشارع جمال عبد الناصر بحرى دائرة القسم بشبين الكوم متضررين من عدم بدء الدراسة لرياض الأطفال بالرغم من سدادهم التزاماتهم المالية.

وتقدم الأهالى بالعديد من الشكاوى ولكن دون جدوى، وعلى الفور انتقلت قوات من مديرية الأمن إالى مكان التجمهر، حيث إجتمع المستشار حامد عبدالدايم رئيس مجلس إداره الجمعية مع الأهالى فى حضور قيادات القسم، وإتفقا على بدء فتح فصول الدراسة إعتبار من 20 جارى عقب الانتهاء من تجهيزها وذلك بمقر جمعية المساعى المشكورة الخاصة وارتضى الجميع وبذلك وانصرفوا وتحرر محضر بالواقعة رقم 5486.