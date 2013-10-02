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بدء حملات التطعيم والكشف الطبى على طلاب المدارس بجنوب سيناء

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بدء حملات التطعيم والكشف الطبى على طلاب المدارس بجنوب سيناء بدء حملات التطعيم والكشف الطبى على طلاب المدارس بجنوب سيناء

أكد الدكتور محمد لاشين، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، أنه يتم التحضير حالياً لتجهيز التطعيمات الخاصة بالالتهاب السحائى والطعم الثنائى، وذلك لتحصين التلاميذ خلال الأيام القادمة بعد بدء العام الدراسى الجديد.

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه وفقا لتعليمات اللواء خالد فودة، تم التنبيه على كافة الجهات المعنية والإدارات الصحية بالمتابعة المستمرة، والرقابة الصحية، حفاظا على حياة الطلاب، مع بداية العام الدراسى، وأنه أعطى تعليماته لإدارة صحة البيئة بالمديرية والإدارات الطبية التابعة لها بمدن المحافظة بتفقد الوضع البيئى حول المدارس، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أى مخالفات.

كما كلف وكيل الوزارة إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية والمناطق الطبية، بالمرور على المدارس، للتأكد من سلامة الأغذية المقدمة ومنع الباعة الجائلين من التواجد حول المدارس حرصا على حياة التلاميذ.

وأضاف لاشين إلى أنه يتم حاليا مرور عدد من اللجان الطبية، بمعاونة الطاقم الطبى فى كل مدرسة، بإجراء الكشف الطبى على تلاميذ المدارس فى المرحلة الابتدائية والإعدادية للاطمئنان على سلامتهم، وذلك لمتابعتهم وتقديم العلاج اللازم لهم فى مستشفيات التأمين الصحى والحكومى.

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مصر 365