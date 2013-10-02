فيديو يكشف عمليات تصفية مدنيين وعسكريين على يد «كتائب فرقان سيناء»

الكتائب تقتل عناصر تابعين لها على طريقة تنظيم القاعدة.. وتصفهم بـ«المرتدين»

كتب : صلاح حسن الأربعاء 02-10-2013 09:10

نشرت كتيبة النصرة التابعة لكتائب الفرقان فى سيناء، أمس، فيديو قالت إنه يظهر عمليات تصفية من وصفتهم بـ«المرتدين» من قبل عناصرها، على طريقة التصفية التى تقوم بها الدولة الإسلامية فى العراق بقيادة أبوبكر البغدادى، الموالى لتنظيم القاعدة، حسب الفيديو.

ويُظهر المقطع الذى نشره موقع «كتيبة يسرى الطريفى للإعلام» التابع للسلفية الجهادية، مسلحاً تابعاً لكتيبة النصرة، وهو يطلق النيران على شخص مدنى أسير يرتدى جلباباً أبيض، ويقف أمام منزل يحاول الهرب داخله، إلا أن المسلح يطلق النيران ليجهز عليه قبل أن يهرب، ثم يظهر الفيديو كتابة تتضمن أن هذه الحلقة الأولى من نصرة المستضعفين. كما يتضمن الفيديو عملية اغتيال العقيد أركان حرب محمد الكومى، رئيس استطلاع الفرقة الثامنة دفاع جوى، وهو يستقل سيارة تابعة للجيش، فيما يمر شريط أسفل المقطع يحمل عبارة «تمت بحمد الله تصفية كل من داخل السيارة».

وكتب ناشرو الفيديو فى نهايته «إخوانكم فى كتائب الفرقان أخذوا على أنفسهم عهداً ألا ينقص دين الله وفيه عرق ينبض نصرة للمستضعفين والأرامل والثكالى والأيتام ونصرة لمساجد الله التى انتُهكت».

وعلق أدمن صفحة مجلس شورى المجاهدين، على الفيديو قائلاً: «من شرع مع الله أحكاماً تتعارض مع شريعته فهو مرتد»، وتوالت الردود على صفحته، كان من بينها تعليق لأبوعبدالرحمن الكناكرى قائلاًَ: «إن من يحكم بالردة على مسلم هم العلماء وليس الجهلة وأصحاب الأهواء، والخلاف فى مصر سياسى وليس عقائدياً».