أخبار عاجلة

قمة السيسي وترامب - الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستقبل الرئيس السيسي بالبيت الأبيض -
بالصور- أعداد أسئلة "بوكليت الثانوية العامة" في كل المقررات.. والدرجات المخصصة -
تغطية خاصة - تحرك موكب الرئيس السيسي من مقر إقامته متجهاً للبيت الأبيض -
تغطية خاصة - شيرين النجار : الرئيس أكد في لقائه بالجالية المصرية على إهتمامه بملف التعليم -
تغطية خاصة - د/ طارق فهمي : مفهوم حل الدولتين ليس منحة أمريكية للجانب الفلسطيني -
تغطية خاصة - شيرين النجار : الشباب المصري أثبت تفوقه على نظيره الأمريكي -
«كيا» تعلن موعد الكشف عن سيارات خلايا الوقود -
مجددًا.. «رينو» تطرح «تويزي» في معرض سيول الدولي -
«تويوتا» تطرح «بريوس برايمر» في معرض سيول للسيارات -
تغطية خاصة - الكاتبة الصحفية / فريدة الشوباشي ... مصر الآن تلعب دور مهم جداً بالنسبة للعالم كله -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. DMC

فيديو يكشف عمليات تصفية مدنيين وعسكريين على يد «كتائب فرقان سيناء»

Google+ Print
فيديو يكشف عمليات تصفية مدنيين وعسكريين على يد «كتائب فرقان سيناء» فيديو يكشف عمليات تصفية مدنيين وعسكريين على يد «كتائب فرقان سيناء»
الكتائب تقتل عناصر تابعين لها على طريقة تنظيم القاعدة.. وتصفهم بـ«المرتدين»

كتب : صلاح حسن الأربعاء 02-10-2013 09:10

نشرت كتيبة النصرة التابعة لكتائب الفرقان فى سيناء، أمس، قالت إنه يظهر عمليات تصفية من وصفتهم بـ«المرتدين» من قبل عناصرها، على طريقة التصفية التى تقوم بها الدولة الإسلامية فى العراق بقيادة أبوبكر البغدادى، الموالى لتنظيم القاعدة، حسب الفيديو.

ويُظهر المقطع الذى نشره موقع «كتيبة يسرى الطريفى للإعلام» التابع للسلفية الجهادية، مسلحاً تابعاً لكتيبة النصرة، وهو يطلق النيران على شخص مدنى أسير يرتدى جلباباً أبيض، ويقف أمام منزل يحاول الهرب داخله، إلا أن المسلح يطلق النيران ليجهز عليه قبل أن يهرب، ثم يظهر الفيديو كتابة تتضمن أن هذه الحلقة الأولى من نصرة المستضعفين. كما يتضمن الفيديو عملية اغتيال العقيد أركان حرب محمد الكومى، رئيس استطلاع الفرقة الثامنة دفاع جوى، وهو يستقل سيارة تابعة للجيش، فيما يمر شريط أسفل المقطع يحمل عبارة «تمت بحمد الله تصفية كل من داخل السيارة».

وكتب ناشرو الفيديو فى نهايته «إخوانكم فى كتائب الفرقان أخذوا على أنفسهم عهداً ألا ينقص دين الله وفيه عرق ينبض نصرة للمستضعفين والأرامل والثكالى والأيتام ونصرة لمساجد الله التى انتُهكت».

وعلق أدمن صفحة مجلس شورى المجاهدين، على الفيديو قائلاً: «من شرع مع الله أحكاماً تتعارض مع شريعته فهو مرتد»، وتوالت الردود على صفحته، كان من بينها تعليق لأبوعبدالرحمن الكناكرى قائلاًَ: «إن من يحكم بالردة على مسلم هم العلماء وليس الجهلة وأصحاب الأهواء، والخلاف فى سياسى وليس عقائدياً».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
تغطية خاصة - طارق توفيق : عدد من الشركات الأمريكية والأوربية تنقل مراكز انتاجها من الخليج لمصر

تغطية خاصة - طارق توفيق : عدد من الشركات الأمريكية والأوربية تنقل مراكز انتاجها من الخليج لمصر

تغطية خاصة - شيرين النجار : الرئيس أكد في لقائه بالجالية المصرية على إهتمامه بملف التعليم

تغطية خاصة - شيرين النجار : الرئيس أكد في لقائه بالجالية المصرية على إهتمامه بملف التعليم

تغطية خاصة - شيرين النجار : الشباب المصري أثبت تفوقه على نظيره الأمريكي

تغطية خاصة - شيرين النجار : الشباب المصري أثبت تفوقه على نظيره الأمريكي

تغطية خاصة - الكاتبة الصحفية / فريدة الشوباشي ... مصر الآن تلعب دور مهم جداً بالنسبة للعالم كله

تغطية خاصة - الكاتبة الصحفية / فريدة الشوباشي ... مصر الآن تلعب دور مهم جداً بالنسبة للعالم كله