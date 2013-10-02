"القومية لضمان جودة التعليم": محافظة المنوفية حصلت على المركز الاول في الاعتماد

كتب : توفيق شعبان وأسماء زايد منذ 33 دقيقة

أعدت الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، تقريرًا تضمن عدد المدارس التي تم اعتمادها خلال السنوات من 2008 إلى 2013، بتنفيذ "4010" زيارة اعتماد للمدارس التي تقدمت.

وقالت الهيئة، إنها منحت المدارس المتقدمة أكثر من فرصة لاستكمال النقاط التي تحتاج إلى تحسين، والواردة في تقارير فرق الزيارة المرسلة لهذه المدارس، لافتة إلى أنها نفذت أكثر من 5200 زيارة منهم للاعتماد والاستكمال وأخرى للمتابعة والتفقد.

وأكدت الهيئة، في بيان لها، أنها أصدرت 2912 قرار اعتماد واستمرار اعتماد، في مقابل 1124 مدرسة لم تستوفِ المواصفات اللازمة للاعتماد، وتم إرجاء البت في صدور قرار لباقي المدارس لحين قيام هذه المدارس بتحسين نقاط الضعف الموجودة بها.

وذكر تقرير الهيئة، أن 693 مدرسة تقدمت خلال العام الدراسي 2012 - 2013، بواقع 613 مدرسة حكومية، و80 مدرسة خاصة، وتمت زيارة تلك المدارس، وأصدر بشأنها 530 قرار اعتماد، و48 قرارًا بعدم الاعتماد.

وبدراسة قرارات الاعتماد التي أصدرتها الهيئة بشأن مؤسسات التعليم قبل الجامعي التي تقدمت من كل محافظة للاعتماد من الهيئة وعدد المؤسسات التي حصلت على الاعتماد خلال السنوات من 2008 وحتى 2013، جاءت محافظة القاهرة في المركز الأول من حيث عدد المدارس المتقدمة للاعتماد، بواقع 513 مدرسة، منهم 347 حكومية و166 خاصة، ومحافظة مطروح 15 مدرسة حكومية مقابل لا شيء من الخاص، لتكون الأقل في عدد المدارس المتقدمة للاعتماد.

وتمثل محافظة الوادي الجديد أعلى محافظة تقدم منها مدارس للاعتماد من الهيئة مقارنة بعدد المدارس الموجودة بالمحافظة بنسبة 26%، حيث تقدم منها عدد 97 مدرسة، من بين إجمالي 373 مدرسة بالمحافظة.

ومحافظة مطروح الأقل بنسبة 2.9%، حيث تقدم منها عدد 15 مدرسة، من بين إجمالي 522 مدرسة، وتأتي محافظة المنوفية أعلى المحافظات التي حصلت مدارسها على الاعتماد من الهيئة بنسبة 88.8%، مقارنة بعدد المدارس المتقدمة من المحافظة للاعتماد، حيث حصل منها 175 مدرسة على الاعتماد، من بين إجمالي 197 مدرسة.