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نادى أعضاء تدريس الأزهر يهدد بالإضراب بسبب خصم جزء من راتب الأساتذة

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نادى أعضاء تدريس الأزهر يهدد بالإضراب بسبب خصم جزء من راتب الأساتذة نادى أعضاء تدريس الأزهر يهدد بالإضراب بسبب خصم جزء من راتب الأساتذة

أعلن نادى أعضاء تدريس الأزهر عن رغبة أساتذة جامعة الأزهر فى الإضراب عن العمل والتدريس مع بداية العام الدراسى، يوم السبت المقبل.

وأوضح النادى، فى بيان له اليوم، أن الدراسة بالجامعة لن تبدأ إلا إذا تم رفع الظلم الواقع على أعضاء تدريس جامعة الأزهر من وزارة المالية، والتى قررت خصم جزء من بدل الجامعة الذى يحصل عليه أعضاء تدريس الأزهر دون أن يحدث ذلك فى بقية الجامعات.

وقال البيان إن وزارة المالية تحاول تفريغ القانون الصادر بمنح أساتذة الجامعات "بدل الجامعة" بتحصيل ضرائب على بدل أعضاء تدريس الأزهر على غير ما نص عليه القانون رقم 49 لعام 72 من إعفاء هذا البدل من الضرائب، كما يعد تحديا صارخا لما هو معمول به على مدار 40 عاما متصلة، حيث يتم تقاضى البدل دون خصم منه.

وأوضح د.حسين عويضة، رئيس نادى تدريس الأزهر، أن استفزاز وزارة المالية يحدث الآن بعد أن حسم الأمر فى 30 يناير الماضى من وزير المالية بزيادة البدل دون خصم ضريبى، كما أن وزارة المالية تريد بقرارها إحداث فتنة بين قيادات جامعة الأزهر وأعضاء التدريس بها، حيث تقرر أن وقف الخصم على تلك البدلات فى الماضى كان بسبب تدخل من القيادات الجامعية بالمخالفة القانونية، دون أن تذكر أن عدم الخصم جاء بقرار من وزير المالية بناء على رأى مستشاره القانونى، لذلك رأى أعضاء تدريس الأزهر أن الإضراب عن العمل وعدم التدريس هو الوسيلة الوحيدة للاعتراض على هذا القرار.

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مصر 365