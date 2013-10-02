نقيب التمريض: جمعى بين وظيفتين "دستورى" ولم أتقاض أجر عمل من النقابة

وصفت الدكتورة كوثر محمود، نقيبة التمريض ورئيس الإدارة المركزية لشئون التمريض بوزارة الصحة، اليوم الخميس، أعضاء حركة "تمرد تمريض" أنهم مجموعة من الشباب غير الملتزم، ولا يعملون سوى لمصالحهم الشخصية، موضحة أن أحد المنسقين الأساسيين للحملة مزور فى أوراق الانتخابات السابقة، وأخرى مفصولة من عملها، وثالث سيئ السير والسلوك ولم يستلم تكليفه حتى الآن حيث أنه دائم المشاكل- وذلك على حد قولها-.

وأضافت "محمود" فى تصريحات صحفية اليوم الأربعاء "أنا فى الإدارة المركزية قبل اندلاع الثورة بـ4 شهور، وإنجازاتى بالنقابة كثيرة ولا يتجاهلها إلا جاحد، حيث رفعت ثمن النوبتجية إلى 30 جنيها بدلا من جنيه وربع، وحولنا كادر الأطباء لكادر المهن الطبية، وعلى رأسهم أعضاء التمريض، ووفرنا زى موحد خاص بأعضاء المهنة، ودورات تدريبية بشكل منظم لتنمية اعضاء المهنة.

وتابعت نقيبة التمريض، "قدمنا قانونا لمزاولة المهنة، وموجود حاليا باللجنة التشريعية للمحكمة الدستورية، ودافعنا عن المهنة ضد الأعمال الدرامية المسيئة فى المحاكم، وقمنا بعقد 3 مؤتمرات صحفية لتغيير الصورة الذهنية عن المهنة، وتعاقدنا مع جامعات لاستكمال الدراسات لأبناء المهنة، فعلنا النقابة، وقمنا بتدريب 6 آلاف ممرض على مهارات التواصل والمهارات الأساسية للتمريض.

وأكدت رئيس الإدارة المركزية لشئون التمريض بوزارة الصحة، أنها وفرت دورات تدريبية لحديثى التخرج، وكذلك رحلات حج وعمرة للأعضاء، وقدمنا دبلومات جودة أخرى لمكافحة العدوى، مستطردة "سنوفر برامج لتعليم اللغة الأجنبية، وحققنا مليونين ونصف المليون جنيه دخلاً للنقابة، وقدمنا أول بطاقة علاجية لأعضاء المهنة".

وردا على جمعها لمنصبين تنفيذى ونقابى بالمخالفة للقانون، أوضحت النقيبة أن المستشار القانونى للوزارة وهو أحد القامات القانونية بمجلس الدولة، أكد أنه ليس هناك مانع للجمع بين وظيفتين، وهذا ما نصت على المحكمة الدستورية العليا، مشددة على أنها لم ولن تتقاضى أى أجر من النقابة نظير عملها.

واستكملت نقيبة التمريض "لدى إصرار وعزيمة على التواصل فى عملى ولن أتراجع، ولن يتمكن أحد من النيل من عزيمتى، وأنا متمسكة بكل حقوقى القانونية ضد من شّهر بسمعتى، وسأرفع دعوى قضائية أمام النائب العام للحفاظ على حقى ولتكون عبرة أمام من تسول له نفسه التطاول على الشرفاء".