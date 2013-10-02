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استقالة عزة تركى من رئاسة مجلس إدارة TE DATA

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استقالة عزة تركى من رئاسة مجلس إدارة TE DATA استقالة عزة تركى من رئاسة مجلس إدارة TE DATA

أعلنت مجموعة المصرية للاتصالات عن استقالة المهندسة عزة تركى من منصبها كرئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل البيانات "تى إى داتا"، ذراع المجموعة فى تقديم خدمات الإنترنت.

وأكدت تركى، فى بيان، أنها كانت جزء من فريق عمل مجموعة المصرية للاتصالات، معربة عن أملها أن تتبوأ الشركة المرتبة الأولى والصدارة دائماً.

من جانبه، أكد المهندس محمد النواوى الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، أن المهندسة عزة تركى لعبت دورًا بارزًا فى نجاح المصرية للاتصالات وتى إى داتا، كما نقلت خبراتها الطويلة لأجيال كثيرة من العاملين بالمجموعة.

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