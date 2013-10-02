أوكرانيا تتوقع انخفاض صادرات الحبوب فى أكتوبر وترسل قمحا إلى سوريا

قال وزير الزراعة الأوكرانى ميكولا بريسياجنيوك أمس الثلاثاء، إن صادرات أوكرانيا من الحبوب قد تنخفض إلى ما بين 2.2 و2.3 مليون طن فى أكتوبر من 2.35 مليون طن فى سبتمبر، وهو ما يرجع إلى نقص كميات الذرة المتاحة للتصدير.

وقال بريسياجنيوك لرويترز "توقعنا تصدير 2.8 مليون طن من الحبوب فى أكتوبر، لكن اضطررنا لتعديل الرقم إلى 2.2-2.3 مليون طن بسبب نقص الذرة".

> وأضاف أن الطقس الممطر أبطأ وتيرة حصاد الذرة، فضلا عن أن المزارعين يجففون الحبوب قبل شحنها.

> وقال أيضا، إن أوكرانيا صدرت 94 ألف طن من القمح إلى سوريا فى الفترة من يوليو إلى سبتمبر، وتخطط لشحن كمية أخرى قدرها 20 ألف طن من دقيق (طحين) القمح إلى هناك فى المستقبل القريب.