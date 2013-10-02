اعضاء تدريس جامعة الأزهر يقررون الاضراب وتعطيل الدراسة مع بداية العام الدراسي

أعلن أعضاء تدريس الأزهر أضرابهم عن العمل والتدريس مع بداية العام الدراسي يوم السبت المقبل بجامعة الأزهر، وتعطيل الدراسة بها وقالوا في بيان أصدره نادي أعضاء تدريس الأزهر اليوم أنه لن تبدأ الدراسة بالجامعة إلا إذا تم رفع الظلم الواقع على أعضاء تدريس جامعة الأزهر من وزارة المالية التي قررت خصم جزء من بدل الجامعة الذي يحصل عليه أعضاء تدريس الأزهر دون ان يحدث ذلك في بقية الجامعات.

وقال البيان إن وزارة المالية تحاول تفريغ القانون الصادر بمنح اساتذة الجامعات ” بدل الجامعة ” بتحصيل ضرائب على بدل أعضاء تدريس الأزهر على غير ما نص عليه القانون رقم 49 لعام 72 من إعفاء هذا البدل من الضرائب ، كما يعد تحد صارخ لما هو معمول به على مدار 40 عامًا متصلة حيث يتم تقاضي البدل دون خصم منه .

وأوضح حسين عويضة رئيس نادي تدريس الأزهر أن استفزاز وزارة المالية يحدث الآن بعد أن حسم الأمر في 30 يناير الماضي من وزير المالية بزيادة البدل دون خصم ضريبي ، حيث يصل البدل شهريًا 3500 جنيه مصري ، والمالية تريد خصم نصف هذا البدل .

أضاف أن وزارة المالية تريد بقرارها احداث فتنة بين قيادات جامعة الأزهر واعضاء التدريس بها حيث تقرر أن وقف الخصم على تلك البدلات في الماضي كان بسبب تدخل من القيادات الجامعية بالمخالفة القانونية، دون أن تذكر أن عدم الخصم جاء بقرار من وزير المالية بناءًا على رأي مستشاره القانوني.

ولفت عويضة إلى أن ذلك جعل سبعة آلاف عضو هيئة تدريس بأكثر من 70 كلية أزهرية بمختلف محافظات مصر يقررون أنه ليس بالإمكان بدء الدراسة طالما ظل هذا القرار ، وأن الإضراب عن العمل وعدم التدريس هو الوسيلة الوحيدة للإعتراض على القرار .