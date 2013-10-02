وزير الشؤون الإسلامية: التوعية الإسلامية في الحج هي العمود الفقري

يتابع معالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد رئيس اللجنة العليا لأعمال الوزارة في الحج الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ مختلف الأعمال والمناشط والبرامج التي تنفذها أجهزة الوزارة، وفروعها الثلاثة عشر المنتشرة في مناطق المملكة والإدارات التابعة لها في المدن والمحافظات لخدمة ضيوف الرحمن وتوعية الحجاج والمعتمرين بالمناسك وفق ما جاء في كتاب الله العظيم وسنة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم .

وفي هذا السياق، رأس معاليه سلسلة من الاجتماعات الدورية للجنة بحضور كبار المسؤولين في الوزارة، ومديري الفروع حيث وقف معاليه خلال الأسبوعين الماضيين على آخر استعدادات الوزارة لخدمة ضيوف الرحمن حيث اطلع معاليه على تقارير قطاعات وفروع الوزارة عن الخدمات والبرامج التي ستقدم خلال موسم حج هذا العام 1434ه لضيوف الرحمن .

وخلال الاجتماعات، شدد معالي الشيخ صالح آل الشيخ على المسؤوليات والمهام المنوطة بالوزارة قبل وأثناء وبعد موسم الحج، وأهمية أن تقوم مختلف اللجان المعنية بحجاج بيت الله بواجبها على أكمل وجه، وخاصة ما يتعلق بالتوعية الإسلامية في مكة المكرمة والمدينة المنورة، ومنطقة المشاعر المقدسة، والمواقيت، مشدداً على المسؤولية الكبيرة المنوطة بالدعاة، وأن التوعية الإسلامية في الحج هي العمود الفقري، ومؤكدا في ذات الوقت على وجوب الاهتمام بمسألة حضور الدعاة إلى أماكن عملهم في وقت مبكر في بداية الموسم، وكذا على العمل الموكل إلي الفرق الميدانية بالأحياء، وتوسيعها، وزيادة أعضائها حتى تكون أكثر فعالية.

وفي ذات السياق، لفت معالي رئيس اللجنة العليا لأعمال الوزارة في الحج إلى أهمية المتابعة الميدانية من قبل مسؤولي الوزارة، ورؤساء مختلف اللجان للوقوف على ما يتم تنفيذه من أعمال لخدمة ضيوف الرحمن والقضاء على أي سلبيات وعلاجها في حينه.

الجدير بالذكر أن مختلف فروع الوزارة ولاسيما التي يمر عبر مناطقها حجاج البر قد أكملت استعداداتها لاستقبال ضيوف الرحمن الذين يمرون عبر المواقيت وهم في طريقهم إلى مكة المكرمة ومنطقة المشاعر المقدسة حيث هيأت هذه الفروع من خلال التنسيق مع الجهات المعنية في الوزارة مساجد المواقيت، وزودتها بجميع احتياجات من فرش وموكيت ومصاحف وكتب دينية متنوعة وبمختلف اللغات لتكون في متناول الحجاج القادمين لزيادة معرفتهم ومعلوماتهم، وتوعيتهم بالمناسك، إلى جانب التوعية المباشرة التي تقام في مساجد المواقيت، بعد كل صلاة من خلال الكلمة الوعظية والمحاضرة التي يلقيها الدعاة وطلبة العلم الموجودون بصفة مستمرة في المواقيت، وعلى مدار الساعة، لخدمة الحجيج، والرد على استفساراتهم، وأسئلتهم . وبجانب ذلك حرصت الوزارة على أن تكون الخدمات الملحقة بالمساجد في كامل جاهزيتها، لا سيما دورات المياه التي ضوعفت أعدادها هذا العام لتخدم أكبر عدد من ضيوف الرحمن.