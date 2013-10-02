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هل أسلم Mr Bean حقاً؟

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هل أسلم Mr Bean حقاً؟ هل أسلم Mr Bean حقاً؟

تناقلت وسائل التواصل الاجتماعيّ يوم أمس خبراً مفاده إعلان الممثل البريطاني Rowan Atkinson الشهير بـ "Mr Bean" إسلامه.
وبالرغم من تناقل الخبر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلاّ أنه لم يتأكّد حتى الآن في أيّ صحيفة عالميّة موثوق بها، أو حتى من قبل أيّ جهة قريبة من الممثل.
وأعرب العديد من المغرّدين على "توتير" عن سعادتهم بهذا الخبر، حتى أن بعضهم كتب: "ربما قد يكون الخبر غير صحيح، لكنّنا ندعو له أن يدخل الإسلام قريباً".
يذكر أن Atkinson من أشهر نجوم الكوميديا، خصوصاً الصامتة منها، وقد نال شهرة واسعة من خلال تجسيده شخصية Mr Bean.

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سيدتي