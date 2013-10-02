مقتل أحد قادة الصحوات خلال هجوم مسلح بالعراق

اغتال مسلحون مجهولون صباح اليوم الأربعاء، أحد قادة الصحوات فى هجوم مسلح تعرض له شمالى محافظة صلاح الدين التى تبعد عن العاصمة العراقية بغداد بنحو 170 كم شمالا.

وقال مصدر أمنى عراقى إن مسلحين مجهولين فتحوا نيران أسلحتهم الرشاشة صباح اليوم الأربعاء، باتجاه أحد قادة الصحوات أثناء خروجه من منزله فى قرية الشيخ حمد بناحية الساحل الأيسر شمالى صلاح الدين مما أدى إلى مقتله فى الحال.

وأضاف المصدر أن قوات الأمن أغلقت منطقة الحادث ونفذت عملية دهم وتفتيش بحثا عن منفذى الهجوم الذين لاذوا بالفرار، فيما نقلت سيارة إسعاف جثة القتيل إلى دائرة الطب الشرعى.