أخبار عاجلة

قمة السيسي وترامب - الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستقبل الرئيس السيسي بالبيت الأبيض -
بالصور- أعداد أسئلة "بوكليت الثانوية العامة" في كل المقررات.. والدرجات المخصصة -
تغطية خاصة - تحرك موكب الرئيس السيسي من مقر إقامته متجهاً للبيت الأبيض -
تغطية خاصة - شيرين النجار : الرئيس أكد في لقائه بالجالية المصرية على إهتمامه بملف التعليم -
تغطية خاصة - د/ طارق فهمي : مفهوم حل الدولتين ليس منحة أمريكية للجانب الفلسطيني -
تغطية خاصة - شيرين النجار : الشباب المصري أثبت تفوقه على نظيره الأمريكي -
«كيا» تعلن موعد الكشف عن سيارات خلايا الوقود -
مجددًا.. «رينو» تطرح «تويزي» في معرض سيول الدولي -
«تويوتا» تطرح «بريوس برايمر» في معرض سيول للسيارات -
تغطية خاصة - الكاتبة الصحفية / فريدة الشوباشي ... مصر الآن تلعب دور مهم جداً بالنسبة للعالم كله -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مقتل أحد قادة الصحوات خلال هجوم مسلح بالعراق

Google+ Print
مقتل أحد قادة الصحوات خلال هجوم مسلح بالعراق مقتل أحد قادة الصحوات خلال هجوم مسلح بالعراق

اغتال مسلحون مجهولون صباح اليوم الأربعاء، أحد قادة الصحوات فى هجوم مسلح تعرض له شمالى محافظة صلاح الدين التى تبعد عن العاصمة العراقية بغداد بنحو 170 كم شمالا.

وقال مصدر أمنى عراقى إن مسلحين مجهولين فتحوا نيران أسلحتهم الرشاشة صباح اليوم الأربعاء، باتجاه أحد قادة الصحوات أثناء خروجه من منزله فى قرية الشيخ حمد بناحية الساحل الأيسر شمالى صلاح الدين مما أدى إلى مقتله فى الحال.

وأضاف المصدر أن قوات الأمن أغلقت منطقة الحادث ونفذت عملية دهم وتفتيش بحثا عن منفذى الهجوم الذين لاذوا بالفرار، فيما نقلت سيارة إسعاف جثة القتيل إلى دائرة الطب الشرعى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365