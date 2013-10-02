أخبار عاجلة

قمة السيسي وترامب - الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستقبل الرئيس السيسي بالبيت الأبيض -
بالصور- أعداد أسئلة "بوكليت الثانوية العامة" في كل المقررات.. والدرجات المخصصة -
تغطية خاصة - تحرك موكب الرئيس السيسي من مقر إقامته متجهاً للبيت الأبيض -
تغطية خاصة - شيرين النجار : الرئيس أكد في لقائه بالجالية المصرية على إهتمامه بملف التعليم -
تغطية خاصة - د/ طارق فهمي : مفهوم حل الدولتين ليس منحة أمريكية للجانب الفلسطيني -
تغطية خاصة - شيرين النجار : الشباب المصري أثبت تفوقه على نظيره الأمريكي -
«كيا» تعلن موعد الكشف عن سيارات خلايا الوقود -
مجددًا.. «رينو» تطرح «تويزي» في معرض سيول الدولي -
«تويوتا» تطرح «بريوس برايمر» في معرض سيول للسيارات -
تغطية خاصة - الكاتبة الصحفية / فريدة الشوباشي ... مصر الآن تلعب دور مهم جداً بالنسبة للعالم كله -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. DMC

وزيرة الصحة لـ«الوطن»: مشاورات الكادر مستمرة.. ونقيب الأطباء: «المالية» أجّلته

Google+ Print
وزيرة الصحة لـ«الوطن»: مشاورات الكادر مستمرة.. ونقيب الأطباء: «المالية» أجّلته وزيرة الصحة لـ«الوطن»: مشاورات الكادر مستمرة.. ونقيب الأطباء: «المالية» أجّلته

كتب : طارق عبدالعزيز منذ 32 دقيقة

قالت الدكتورة مها الرباط، وزيرة الصحة: إن المشاورات بين الوزارة و«المالية» بشأن الكادر لا تزال جارية ولم تتوقف، مشيرة فى تصريح لـ«الوطن» إلى أنه سيتم الاتفاق حول المخصصات المالية المطلوب توافرها لتمويل الكادر، فيما قال د. خيرى عبدالدايم، نقيب الأطباء: إن «المالية» أجّلت مناقشة الكادر لأجل غير مسمى دون إبداء الأسباب. وأوضح «عبدالدايم»، فى بيان صحفى أمس الأول، أن وزارة المالية أجّلت الاجتماع الذى كان مقررا عقده الأسبوع الماضى مع أعضاء لجنة كادر المهن الطبية لمناقشة بدائل ومصادر تمويل مشروع الكادر الذى يستفيد منه نحو 650 ألف موظف بوزارة الصحة دون تحديد موعد آخر ودون إبداء أى أسباب للتأجيل. من جانبه، حذر د. جمال عبدالسلام، الأمين العام للنقابة، من «غضبة الأطباء» حال تأجيل تطبيق مشروع الكادر، مستنكرا «كل هذه التصريحات والمماطلات، خاصة أن النقابة سبق أن توصلت مع وزير المالية فى حكومة هشام قنديل إلى إدراج المخصصات المالية لتطبيق المرحلة الأولى من مشروع كادر المهن الطبية، التى كانت تنص على أن يحصل طبيب التكليف على راتب أساسى قدره 1200 جنيه بنسبة 100%، بالإضافة إلى بدل كادر قدره 1500 جنيه بنسبة 30% كمرحلة أولى، مقابل عدد ساعات يقدر بـ36 ساعة فى الأسبوع، بالإضافة إلى بدلى النوبتجيات والعدوى».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
تغطية خاصة - طارق توفيق : عدد من الشركات الأمريكية والأوربية تنقل مراكز انتاجها من الخليج لمصر

تغطية خاصة - طارق توفيق : عدد من الشركات الأمريكية والأوربية تنقل مراكز انتاجها من الخليج لمصر

قمة السيسي وترامب - الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستقبل الرئيس السيسي بالبيت الأبيض

قمة السيسي وترامب - الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستقبل الرئيس السيسي بالبيت الأبيض

تغطية خاصة - تحرك موكب الرئيس السيسي من مقر إقامته متجهاً للبيت الأبيض

تغطية خاصة - تحرك موكب الرئيس السيسي من مقر إقامته متجهاً للبيت الأبيض

تغطية خاصة - شيرين النجار : الرئيس أكد في لقائه بالجالية المصرية على إهتمامه بملف التعليم

تغطية خاصة - شيرين النجار : الرئيس أكد في لقائه بالجالية المصرية على إهتمامه بملف التعليم