وزيرة الصحة لـ«الوطن»: مشاورات الكادر مستمرة.. ونقيب الأطباء: «المالية» أجّلته

كتب : طارق عبدالعزيز منذ 32 دقيقة

قالت الدكتورة مها الرباط، وزيرة الصحة: إن المشاورات بين الوزارة و«المالية» بشأن الكادر لا تزال جارية ولم تتوقف، مشيرة فى تصريح لـ«الوطن» إلى أنه سيتم الاتفاق حول المخصصات المالية المطلوب توافرها لتمويل الكادر، فيما قال د. خيرى عبدالدايم، نقيب الأطباء: إن «المالية» أجّلت مناقشة الكادر لأجل غير مسمى دون إبداء الأسباب. وأوضح «عبدالدايم»، فى بيان صحفى أمس الأول، أن وزارة المالية أجّلت الاجتماع الذى كان مقررا عقده الأسبوع الماضى مع أعضاء لجنة كادر المهن الطبية لمناقشة بدائل ومصادر تمويل مشروع الكادر الذى يستفيد منه نحو 650 ألف موظف بوزارة الصحة دون تحديد موعد آخر ودون إبداء أى أسباب للتأجيل. من جانبه، حذر د. جمال عبدالسلام، الأمين العام للنقابة، من «غضبة الأطباء» حال تأجيل تطبيق مشروع الكادر، مستنكرا «كل هذه التصريحات والمماطلات، خاصة أن النقابة سبق أن توصلت مع وزير المالية فى حكومة هشام قنديل إلى إدراج المخصصات المالية لتطبيق المرحلة الأولى من مشروع كادر المهن الطبية، التى كانت تنص على أن يحصل طبيب التكليف على راتب أساسى قدره 1200 جنيه بنسبة 100%، بالإضافة إلى بدل كادر قدره 1500 جنيه بنسبة 30% كمرحلة أولى، مقابل عدد ساعات يقدر بـ36 ساعة فى الأسبوع، بالإضافة إلى بدلى النوبتجيات والعدوى».