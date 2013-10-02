اليوم.. الوفد الألمانى لتنشيط السياحة يصل أسوان على متن "فرح بوت"

يصل ظهر اليوم )الأربعاء)، إلى مدينة أسوان الوفد الألمانى، الذى يضم عدداً من الكتاب والإعلاميين والشخصيات الهامة، على متن الفندق العائم "فرح بوت"؛ وذلك بعد قيام الوفد بزيارة قصيرة لمعبد إدفو و"الصوت والضوء"، ومعبد كوم أمبو.

ومن جهته، أشار عبد الناصر صابر -نقيب المرشدين السياحيين- لـ"اليوم السابع"، إلى أن المهندس محمد مصطفى -السكرتير العام لمحافظة أسوان- التقى بالوفد الألمانى بالخيمة البدوية المجاورة للمعبد للتعرف عليهم.

يذكر أن الوفد الألمانى مكون من 20 صحفياً، جاءوا إلى مصر بهدف تنشيط السياحة الغربية بـ"أم الدنيا" ونقل صورة حقيقية عن الأوضاع فى مصر حالياً.

وقد زار الوفد أمس معبد "حتشبسوت" و"ممنون" و"البر الغربى"، ثم نُظم حفل لتوقيع بروتوكول تعاون بين غرفة شركات السياحة المصرية واتحاد الغرف السياحية الألمانية، بحضور وزير السياحة هشام زعزوع، والمهندس عبد العزيز فاضل -وزير الطيران- ومحافظ الأقصر طارق سعد الدين، ومحافظ أسوان مصطفى يسرى، ولفيف من القيادات التنفيذية والعاملين بقطاع السياحة.