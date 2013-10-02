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باحثة فى علم النفس تجرى دراسة عن العنف الأسرى فى محافظة أسيوط

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باحثة فى علم النفس تجرى دراسة عن العنف الأسرى فى محافظة أسيوط باحثة فى علم النفس تجرى دراسة عن العنف الأسرى فى محافظة أسيوط

أجرت الباحثة رشا حسن مكرم الله عبد الحميد -بكلية الآداب قسم علم النفس بجامعة أسيوط- دراسة نفسية تحت عنوان "العنف الأسرى فى ضوء بعض المتغيرات الديموجرافية وبعض سمات الشخصية فى محافظة أسيوط"، حاولت من خلالها التعرف على العنف الأسرى فى ضوء بعض العوامل الديموجرافية، مثل: السن- المستوى الاقتصادى- محل الإقامة- مستوى التعليم، وبعض السمات الشخصية.

واستندت الباحثة فى دراستها على عدة فروض حاولت التأكد من صحتها ومنها أن محل الإقامة (ريف- حضر)، ومستوى التعليم (منخفض-متوسط-مرتفع) لهما تأثيرات دالة على العنف الأسرى، وأن السمات الشخصية لدى أبناء الآباء الأكثر عنفاً أسرياً تختلف عنها لدى أبناء الآباء الأقل عنفاً أسرياً.

وأظهرت نتائج الدراسة أن هناك تأثيراً للتفاعل بين متغيرى محل الإقامة ومستوى التعليم على متغير العنف الأسرى لدى الآباء، وأن الآباء ذوى الأصل الحضرى كانوا أكثر عنفاً من الآباء ذوى الأصل الريفى، وأكدت الدراسة أيضاً أن الآباء الأعلى فى مستوى التعليم كانوا أقل عنفاً أسرياً من الآباء الأقل فى مستوى التعليم.

واستخدمت الباحثة عدة مقاييس فى الدراسة ومنها: اختبار إيزنك للشخصية، واستبيان تقدير الشخصية للكبار والصغار.

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مصر 365