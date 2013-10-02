محافظ البحيرة يطالب رجال الأعمال بالتكاتف وإنشاء شركة لتدوير القمامة

طالب الدكتور مصطفى هدهود -محافظ البحيرة- بضرورة تضافر جهود رجال الأعمال مع الجهاز التنفيذى لتنمية المحافظة فى شتى القطاعات، مما يسهم فى توفير فرص العمل الكريمة للشباب التى تتناسب مع مؤهلاتهم.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ بعدد من أعضاء جمعية رجال الأعمال بالبحيرة بحضور أحلام عبد العال -السكرتير العام- ومحمد الصيرة -السكرتير العام المساعد- والتنفيذيين المعنيين، حيث تم فى هذا اللقاء استعراض مشاكل ومعوقات الاستثمار بالمحافظة، وسبل النهوض بها، وتبادل الرؤى حول إنشاء مجموعة من المشروعات الإنتاجية التى تتناسب مع المميزات النسبية والمقومات الطبيعية بمدن ومراكز المحافظة، وتساهم فى توفير العديد من فرص العمل.

وتم الاتفاق خلال اللقاء على عقد اجتماع دورى مع رجال الأعمال كل 15 يوما، مع الإعداد لمؤتمر موسع يضم جميع رجال الأعمال من أبناء البحيرة، لإنشاء شركة مساهمة بين المحافظة ورجال الأعمال لإقامة مصانع لتدوير القمامة بمراكز المحافظة بالأساليب التكنولوجية المختلفة، إلى جانب إنشاء صندوق للاستثمار بتمويل من رجال الأعمال، وإنشاء مركز للتدريب المهنى لتخريج العمالة المدربة فى جميع التخصصات.

واقترح المحافظ إنشاء كيان مستقل للمنطقة الصناعية بوادى النطرون، والسعى وراء إنشاء مناطق صناعية بمراكز: إدكو، رشيد والطرانة بحوش عيسى، مطالبا بسرعة الانتهاء من بعض مشاريع البنية الأساسية بمدن ومراكز المحافظة فى مجال مياه الشرب والصرف الصحى وأعمال الرصف.

ووعد المحافظ بالحصول على موافقة وزير التربية والتعليم على إنشاء مدرسة فنية متخصصة فى الكيمياء والبتروكيماويات، ومدرسة أخرى للفندقة لخدمة المشاريع الاستثمارية.