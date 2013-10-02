ضبط 8 أجهزة "بلاى ستيشن" فى حملة ليلية لمباحث المصنفات بالبحيرة

تمكن رجال مباحث البحيرة منذ قليل من صباح اليوم (الأربعاء) برئاسة اللواء دكتور أشرف عبد القادر -مدير المباحث- وإشراف اللواء محمد حبيب -مدير أمن البحيرة- من ضبط عدد من أجهزة الكمبيوتر و"البلاى ستيشن" داخل محلات غير مرخصة بدمنهور .

وشنت مباحث وحدة المصنفات الفنية، برئاسة المقدم عمرو قنديل، حملة مكثفة فجر اليوم لضبط مخالفات القانون رقم (82/ 2002) والخاص بحقوق الملكية الفكرية، ضُبط خلالها عدد جهازين سويتش ( توزيع الإنترنت ) وعدد ( 2 ) دفتر لتحصيل الرسوم داخل محل "كويك نت" الكائن بشارع الجمهورية أمام شركة الكهرباء، والذى يديره "محمد.ح.م" 27 سنة ومقيم بشارع أبو عبد الله بدمنهور، وتحرر عن ذلك المحضر رقم (16020 جنح قسم دمنهور).

وفى محلات الـ"بلاى ستيشن" تم ضبط جهاز "بلاى ستيشن" بداخله "هارد دسك" محمل عليه برامج منسوخة ومقلدة داخل محل "روما" الكائن بشارع مشتل كرم بدمنهور والذى يديره "فايز.ن.م" 18 سنة (مقيم بعزبة الشريف –سكنيدة – دمنهور)، والمحل ملكا لـ"بهجت.م.ب" المقيم بشارع مشتل كرم بدمنهور، وتحرر عن ذلك المحضر رقم (16011 جنح قسم دمنهور)، بالإضافة إلى عدد 3 أجهزة "بلاى ستيشن" بداخلهم هارد دسك محمل عليه برامج منسوخة ومقلدة داخل محل "ليفل" الكائن بشارع مشتل كرم بدمنهور والذى يديره "كريم.ه.ك" المقيم بشارع السمخراطى - منشية الحرية دمنهور، ومملوكا لعبد الحميد يونس -المقيم بشارع سوق الملوخية دمنهور- وتحرر عن ذلك المحضر رقم (16012 جنح قسم دمنهور).

وتم ضبط جهاز "بلاى ستيشن" بداخله هارد دسك محمل عليه برامج منسوخة ومقلده داخل محل "توتنهام" الكائن بشارع عاشور من شارع مشتل كرم بدمنهور، ملك "مصطفى.م.س" مواليد 24 عاما، ومقيم بشارع إسماعيل الحبروك بدمنهور، وتحرر عن ذلك المحضر رقم (16013 جنح قسم دمنهور)، كما تم ضبط جهاز آخر بداخله هارد دسك محمل عليه برامج منسوخة ومقلدة داخل محل "أرسنال 1" الكائن بشارع مشتل كرم بدمنهور والذى يديره "مجدى.ف.أ" ويملكه "محمد.أ.أ" مقيم بشارع سيدى عمر بدمنهور، وتحرر عن ذلك المحضر رقم (16014 جنح قسم دمنهور) .

وضُبط أيضا عدد 2 جهاز "بلاى ستيشن" بداخلهما هارد دسك محمل عليهما برامج منسوخة ومقلدة داخل محل "أرسنال 2" الكائن بنفس عنوان "أرسنال 1" ويتبع لنفس المالك سالف الذكر، وتحرر عن ذلك المحضر رقم (16015 جنح قسم دمنهور).