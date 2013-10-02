"صحة أسيوط" تبدأ حملات التطعيم والكشف الطبى على طلاب المدارس

أعلنت وزارة الصحة بأسيوط عبر وكيلها الدكتور أحمد عبد الحميد بدء التجهيز للتطعيم الخاص بالالتهاب السحائى؛ وذلك لتحصين التلاميذ بعد بدء العام الدراسى الجديد.

وأكد وكيل وزارة الصحة على وجود تنبيهات مشددة من اللواء إبراهيم حماد - محافظ أسيوط - على كافة الجهات المعنية بالبيئة والإدارات الصحية بالمتابعة المستمرة والرقابة الصحية، حفاظا على حياة التلاميذ مع بداية العام الدراسى.

وقال عبد الحميد إنه أعطى تعليماته لإدارة صحة البيئة بالمديرية، والمناطق الطبية التابعة لها، بتفقد الوضع البيئى حول المدارس، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أى مخالفات.

كما كلف "وكيل الوزارة" إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية، والمناطق الطبية، بالمرور على المدارس للتأكد من سلامة الأغذية المقدمة، ومنع الباعة الجائلين من التواجد حول المدارس.

وكشف عبد الحميد عن قيام عدد من اللجان الطبية بمعاونة الطاقم الطبى فى كل مدرسة بإجراء الكشف الطبى على تلاميذ المدارس فى المرحلة الابتدائية والإعدادية للاطمئنان على سلامتهم الجسدية.

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