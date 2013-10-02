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ضبط 3 مسجلين أثناء لعب "القُمار" وآخر بحوزته 81 زجاجة بيرة بدمنهور

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ضبط 3 مسجلين أثناء لعب "القُمار" وآخر بحوزته 81 زجاجة بيرة بدمنهور ضبط 3 مسجلين أثناء لعب "القُمار" وآخر بحوزته 81 زجاجة بيرة بدمنهور

تمكن منذ قليل من صباح اليوم الأربعاء، رجال مباحث البحيرة، برئاسة اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث، وإشراف اللواء محمد حبيب، مدير أمن البحيرة، من ضبط 3 مسجلين خطر، حال قيامهم بممارسة ألعاب القمار بالطريق العام، والنصب على المواطنين، وسرقة أموالهم، فضلاً عن ضبط آخر وبحوزته 81 زجاجة بيرة بقصد الإتجار بدمنهور.

وشنت مباحث وحدة الآداب العامة برئاسة المقدم طلال أبو وافية، حملة ليلية أسفرت عن ضبط عدد 81 زجاجة بيرة بحوزة، "محمد.ع.ك"، 38 سنة، (عاطل ومقيم بأبو الريش دمنهور)، والمسجل خطر تحت رقم (297) فئة (ب) فرض سيطرة، والسابق اتهامه فى عدد (48) قضية متنوعة، ضرب، وسرقة، وتبديد، وبلطجة ومخدرات، أخرهم القضية رقم (11927 /2012 جنايات قسم دمنهور مخدرات)، وتحرر عن ذلك المحضر رقم (15982/472/2013 جنايات قســـم دمنهور).

كما تم ضبط ثلاثة مسجلين أثناء ممارستهم ألعاب القُمار، وابتزاز المواطنين وهم: "وهبى.أ.م"، وشهرته (قزقز)، 50 سنة عاطل، ومقيم بشبرا دمنهور -مسجل شقى خطر تحت رقم 1602 فئة ج مخدرات، والسابق اتهامه فى عدد 32 قضية متنوعة (آداب، وسلاح بدون ترخيص، ومخدرات وأخرهم القضية رقم (14761/2012 جنح قسم دمنهور مخدرات).. و"عبد العاطى.ل.أ" وشهرته "مدهش" 55 سنة، عاطل، ومقيم بعزبة عتمان، مسجل شقى خطر تحت رقم 81 فئة (أ) آداب عامة، والسابق اتهامه فى عدد 83 قضية متنوعة آداب عامة، ضرب، هروب من المراقبة، مخدرات، سلاح بدون ترخيص وأخرهم القضية رقم (15800/2010 جنح قسم دمنهور هروب من المراقبة).. و"سليمان.ج.س" 45 سنة، عاطل، ومقيم بشبرا دمنهور، سبق اتهامه فى عدد (2) قضية متنوعة (مخدرات وسرقة) أخرهم القضية رقم (1037/2006 جنايات قسم المنشية مخدرات)، وتحرر فور ضبطهم المحضر رقم (16005/2013 جنح قسم دمنهور)، وجارى العرض على النيابة.

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