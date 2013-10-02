الأردن يطالب المجتمع الدولى بتوجيه رسالة قوية لإسرائيل بشأن انتهاكات القدس

طالب الأردن، المجتمع الدولى بتوجيه رسالة قوية وواضحة لإسرائيل مفاداها أن إجراءاتها وانتهاكاتها فى القدس الشرقية وضد الحرم القدسى الشريف لن يتم التساهل معها.

جاء ذلك فى رسالة وجهها وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردنى ناصر جودة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون وكافة أعضاء مجلس الأمن الدائمين وغير الدائمين وإلى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى الحالى البروفيسور أكمل الدين إحسان أوغلى والجديد إياد مدنى، بخصوص الانتهاكات الاسرائيلية المتواصلة للحرم القدسى الشريف.

ونبه جودة- فى الرسالة التى بعثها يوم السبت الماضى لهذه الجهات الدولية، وأوردت مضمونها وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) أمس الثلاثاء- إلى التطورات المقلقة فى القدس الشرقية وبشكل خاص فى الحرم القدسى الشريف، حيث تواصل السلطات الاسرائيلية إجراءاتها الاستفزازية، التى تهدد أصالة الأماكن المقدسة وسلامتها، وما تتمتع به من أهمية دينية وثقافية، وبما يخالف القانون الدولى، مثلما تهدد فرص النجاح للجهود المبذولة من أجل تحقيق السلام فى المنطقة.

وأكد أن الانتهاكات والاقتحامات للحرم القدسى الشريف من قبل قادة اليمين الإسرائيلى المتطرف والمستوطنين وغيرهم من المتطرفين قد زادت بشكل كبير خلال الفترة الماضية.. موضحا أن هذه الانتهاكات تتم بحماية الشرطة وقوى الأمن الإسرائيلية وأنه خلال الأسبوع الماضى دخل إلى الحرم الشريف المئات من المتطرفين بالرغم من المناشدات المتكررة من دائرة الأوقاف الإسلامية للشرطة الاسرائيلية بوقف هذه الاقتحامات.