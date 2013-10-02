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بان كى مون يشيد باستضافة الكويت للمؤتمر الأول للمانحين لدعم سوريا

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بان كى مون يشيد باستضافة الكويت للمؤتمر الأول للمانحين لدعم سوريا بان كى مون يشيد باستضافة الكويت للمؤتمر الأول للمانحين لدعم سوريا

أشاد الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون بدولة الكويت حكومة وشعبا على استضافتها للمؤتمر الأول للمانحين، لدعم الوضع الإنسانى فى سوريا، وما حققه المؤتمر من النتائج المرجوة.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح تلقى اتصالا هاتفيا اليوم الأربعاء فى مقر إقامته بالولايات المتحدة الأمريكية من الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون، حيث أشاد باستضافة الكويت للمؤتمر الأول للمانحين معربا عن أمله فى استضافه الكويت للمؤتمر الثانى، لدعم الوضع فى سوريا وأشارت إلى الأمين العام أطلع أمير دولة الكويت خلال الاتصال على الجهود المبذولة من قبل الأمم المتحدة ومنظماتها لتخفيف معاناة اللاجئين السوريين.

وذكرت الوكالة أن أمير الكويت أثنى على جهود الأمين العام للأمم المتحدة والمنظمة الأممية بوكالاتها ومؤسساتها المختلفة، وما تقوم به من دور فعال فى حفظ الأمن والسلم الدوليين، والدور الذى تلعبه المنظمة وجهودها فى تخفيف المعاناة الإنسانية عن اللاجئين فى العالم.

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