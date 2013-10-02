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محلي الغزالة يطالب بإنشاء مدينة للحجاج

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محلي الغزالة يطالب بإنشاء مدينة للحجاج محلي الغزالة يطالب بإنشاء مدينة للحجاج

 سيف محمد الشويلعي (الغزالة)

رأس محافظ الغزالة، رئيس المجلس المحلي تركي بن شفاقة العتيبي أمس الجلسة الخامسة، بحضور كافة الأعضاء. وأوصى المجلس بإنشاء مدينة للحجاج وتحويل الكهرباء من هوائية إلى أرضية، بالإضافة إلى إيجاد وحدة صحية في مركز الهويدي ومركز للهلال الأحمر على الطريق السريع (40 كلم) مفرق سراء، كما أوصى المجلس ربط المحافظة بقرية قصير غضور وربط الصهوة بقرية جفيفاء. كما أوصى بإيجاد خدمة الجيل الرابع في عموم شركات الاتصالات المشغلة للهاتف النقال بهدف خدمة أهالي المحافظة، واقترح المجلس كذلك إنشاء مكتب لفرع التأمينات الاجتماعية بالمحافظة ووحدة ضمان اجتماعي.

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