تحصين المواشي وإرشاد الرعاة في تربو

عواد الطوالة (حائل)

تنظم الإدارة العامة لشؤون الزراعة بمنطقة حائل حملة إرشادية وعلاجية وتحصين للماشية وإرشاد للمربين خلال الفترة المقبلة في مدينة تربو حيث تتميز المدينة بكثرة الماشية وتنوعها. وأوضح المهندس سلمان بن جارالله الصوينع مدير الإدارة أنه سيتم إطلاق الحملة عن طريق عدة فرق لتوزيع أنواع الأدوية واللقاحات والنشرات الإرشادية لمربيي الماشية وتوصيل المعلومة المفيدة لهم وإجراء التحصينات اللازمة على الوجه الأكمل وتعتبر الحملة امتدادا لحملات سابقة إذ وصل العدد الإجمالي 29 حملة تم من خلالها تغطية جميع القرى والهجر التابعة لمنطقة حائل.