أمين الجوف يتفقد مدينة الحجاج ويدشن مكاتب خدمات

منيف الكويكبي (القريات)

تفقد أمين منطقة الجوف المهندس عجب القحطاني مدينة الحجاج في أبو عجرم ووقف على استعداد البلديات من خدمات وتجهيزات لضيوف الرحمن والتقى القحطاني برئيس مركز أبو عجرم خلف السند، كما استمع من رئيس بلدية أبو عجرم المهندس سميحان الشمري عن استعدادات المدينة وسير العمل، كما التقى الفريق المتواجد هناك وحثهم على مضاعفة الجهد وتقديم ما يليق بضيوف الرحمن. كما اطلع القحطاني على سير العمل في مبنى بلدية أبو عجرم معربا عن شكره للمهندس سميحان الشمري على الجهود المبذولة والإنجازات التي تحققت في المركز.من ناحية ثانية، افتتح أمين منطقة الجوف مكتبي الخدمات في مركزي ميقوع والأضارع، حيث يأتي تدشين هذين المكتبين تسهيلا على المواطنين وتخفيف عناء السفر عليهم.