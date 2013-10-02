الثانوية العاشرة للبنات في حائل.. بلا حراس بوابات

منيف الكويكبي (القريات)
عبر مواطنون وأولياء أمور طالبات المدرسة الثانوية العاشرة للبنات في حائل عن دهشتهم لعدم وجود حراس للمدرسة وحدوث ارتباك وقلق لحظة خروج الطالبات من مبنى المدرسة وقالوا إن الحارسات يتولين نداء الطالبات في ساعة الخروج ويتولى الآباء وأولياء الأمور المهمة بعد ذلك.وقال عبدالرحمن العلي (ولي أمر طالبة) إن عدم وجود حارس بالمدرسة أمر يقلقنا صراحة فبناتنا أمانة لدى التربية والتعليم فكيف نترك بناتنا دون رقيب أو حامي. ومن جانبه يقول أبو خالد إن الأمر لا يسكت عليه ويجب حماية الطالبات حتى خروجهن فالدنيا لا تعرف خيرها من شرها وأحيانا نسمع ونقرأ عن حوادث غريبة ونأمل تعيين حراس بأقصى وقت.ومن جانبه، ذكر المواطن ضيف الله من أهالي مدينة الكهفة أن الأهالي يدفعون راتبا شهريا لمواطن يحرس مدرسة ابتدائية ومتوسطة وثانوية للبنات إثر عدم تجاوب تعليم حائل على استحداث وظائف فراشين بالدوام الرسمي ومع مرور عام كامل لم تحدث صيانة في المدراس.يشار إلى أن «عكاظ» خاطبت الإدارة العام للتربية والتعليم بحائل في هذا الشأن. وفي المقابل، أوضح مصدر بتعليم حائل بأنهم أحالوا 256 مستخدما للتقاعد.