مكافأة الذات وتحمل المسئولية أهم أسباب تحمل نجاح الزواج

الزواج عبارة عن شراكة يبنيها زوجان معا يمران بالكثير من لحظات عصيبة ومشكلات حياتية تحتاج إلى كثير من التنازلات والتعامل بمحبة.

وتقول الدكتورة صافيناز عبد الغفار أخصائية نفسية، إن الحياة الزوجية تمر بالكثير أن الزواج لا يستمر بالمشاكل والصراعات وان كان لا يستغنى عنها إلا إن المحبة وإرضاء الآخر كى تستمر الحياة وإليك بعض النصائح لإسعاد الحياة الزوجية.

اقبل نفسك أولا: كى تضمن قبول الآخرين لك، والرضا عن أعمالك يجب عليك أولا أن تكون راضيا عن نفسك كى تمنح الآخر السعادة التى تشعر بها ففاقد الشئ لا يعطيه، فالرضى عن النفس تضمن استقرار الحياة الأسرية وسهولة التعامل كل طرف على الآخر.

تحكم فى حالتك المزاجية فى كل يوم تأتى كثير من الأزمات والمشكلات التى قد تصل إلى حد الاكتئاب أو الخزن أو الغضب وخاصة ذلك الذى يوضع بصورة تراكمية أو محاولة تفريغ ذلك الغضب فى الشريك الآخر أيا كانت الأسباب لذلك احذر أن

> فى حالة أو الحزن أن تقوم بتفريغ انفعالات فى الطرف الآخر بل حاول أن تفصل بين المسببات.

تحمل تباعيه ما تقوم به: يتميز الإنسان بأنه الكائن العاقل والذى منح القدرة على التواصل ولذلك عليك أن تتحمل عواقب أى تصرف تقوم به خاصة إذا كان ذلك التصرف خاطئا أو يسبب الإحباط.

كلمات الحب : كلنا نتمنى سماع كلمة رقيقة ومجاملة رقيقة من الآخر وعهود الزواج تتلى على القسم بحماية وحب الآخر، إلى نهاية العمر... لذلك كلمة رقيقة كفيلة بأن تذيب الجليد وأن تزيد من التواصل بين الطرفين.

يمكن حل المشكلات: تحدث المشكلات والصراعات طوال الوقت ولا فرار من وجودها لذلك يجب عليك أن تقتنع أن المشكلات يمكن حلها ويجب أن تتعلم أن المشكلات تزيد من أواصر المحبة وتزيدها ولا تقللها.