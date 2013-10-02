اتحاد العمال يحدد 10 أكتوبر لعقد عموميته الطارئة

حدد مجلس إدارة الاتحاد العام للعمال يوم 10 أكتوبر الحالى لعقد جمعيته العمومية الطارئة، لإقرار خريطة الطريق المستقبلية للاتحاد العام، والتصديق على التعديلات التى أجريت فى كافة اللوائح التنظيمية والإدارية والمالية للاتحاد ومنظماته النقابية وإقرار التشكيل الجديد لمجلس الإدارة.

وقرر رئيس الاتحاد العام، تشكيل لجنة للإعداد للجمعية العمومية التى تمثل السلطة الأعلى للتنظيم النقابى، ووافق مجلس إدارة الاتحاد ورؤساء النقابات العامة بالإجماع على طلب البدرى فرغلى رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات والأمين العام عبد الله أبو الفتوح، على انضمام هذا الاتحاد لعضوية الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.