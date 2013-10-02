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"القومى لحقوق الإنسان" يخاطب الطب الشرعى حول تقارير أحداث أبو زعبل

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"القومى لحقوق الإنسان" يخاطب الطب الشرعى حول تقارير أحداث أبو زعبل "القومى لحقوق الإنسان" يخاطب الطب الشرعى حول تقارير أحداث أبو زعبل

أكد المستشار عبد الرحيم الصغير مساعد وزير العدل لشئون الطب الشرعى، أنه تم استلام خطاب رسمى من المجلس القومى لحقوق الإنسان، للمطالبة بنسخ من تقارير الطب الشرعى الخاصة بمقتل سجناء أبو زعبل فى الأحداث التى أسفرت عن وفاة 36 منهم، مشيرا إلى أنه تم تسليم التقرير النهائى حول السجناء إلى النيابة العامة والتى يمكن منحها نسخة للمجلس.

ونفى الصغير لـ"اليوم السابع" استلام أى خطاب رسمى من المجلس بمطالبته بإحصائية لقتلى أحداث فض اعتصام ميدان رابعة العدوية، لحصر الأعداد المتداولة بين وسائل الإعلام والتى حتى الآن لم يبلغ يتم حصرهم بشكل نهائى.

ومن جانبه أوضح الدكتور هشام عبد الحميد المتحدث باسم مصلحة الطب الشرعى، عدم استلام المصلحة أى خطابات من المجلس القومى لحقوق الإنسان تخص أى حدث من أحداث الأخيرة من فض اعتصام ميدانى رابعة العدوية والنهضة، لافتا إلى أنه جارى الانتهاء من التقارير النهائية دون استعجال أى جهة.

يذكر أن، أكد حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، ولجان تقصى الحقائق المعنية بأحداث فض اعتصام رابعة العدوية، وحادث سيارة الترحيلات بسجن أبو زعبل، قد كشف أن المجلس يسعى إلى الحصول على معلومات حقيقية وموثقة حول الحادثين.

وذكر أبو سعدة، أن بعثة تقصى الحقائق فى أحداث فض اعتصام رابعة العدوية أرسلت عدة خطابات إلى عدد من الجهات الرسمية منها، وزارة العدل والنيابة العامة والطب الشرعى ووزارة الداخلية، للحصول على التقارير الخاصة بأعداد القتلى والمصابين.

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