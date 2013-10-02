"الدفاع عن الصحب والال" يرحب بقرار تجميد السياحة الإيرانية

أكد ائتلاف المسلمين للدفاع عن الصحب والال، أنه تلقى خبر تجميد السياحة الإيرانية لمصر بسعادة غامرة، سببها أنه قد وصل إلى سمع وبصر المسئولين فى وزارة السياحة، خطورة وجود سياحة إيرانية على أرض مصر.

وأكد الائتلاف فى بيان له "لقد حذرنا مرارا وتكرارا وزير السياحة الدكتور هشام زعزوع من تداعيات السياحة الإيرانية، ومن تداعيات التقارب مع إيران، والتى يعلم الجميع أن لها مشروعا توسعيا فى منطقة الشرق الأوسط، وتسعى إيران جاهدة لتحقيقه على حساب الشعوب العربية وأولها مصر، وذلك لمكانة مصر السياسية والاقتصادية والجغرافية والتاريخية الكبيرة بالنسبة لكل العالم".

وتابع البيان "ولقد حذرنا نحن ائتلاف المسلمين للدفاع عن الصحب والال كذلك من مغبة وجود كيانات شيعية ناتجة عن السياحة الإيرانية سوف تقوم فى يوم من الأيام بزعزعة الأمن القومى المصرى، ويبدو أن هذا ما التفتت إليه الأجهزة الأمنية فى مصر مؤخرا، ومن خلالها اتخذ وزير السياحة قراره بتجميد السياحة الإيرانية".

و أوضح الائتلاف أن إيران لن يهدأ لها بال حتى تدخل مصر بأى وسيلة، لأن مصر بالنسبة لإيران هى دولة ظهور المهدى المنتظر فى العقيدة الشيعية، ونحن إذ نُشيد بقرار وزير السياحة إلا أننا نُحذر كافة الوزارات المصرية من اتخاذ أى إجراءات من شأنها التقارب مع إيران، حيث إن ذلك الأمر يضر بمأمن وسلامة مصر وخير دليل على ذلك قرار تجميد السياحة الإيرانية، كما ورد على لسان الدكتور هشام زعزوع بأنها مسألة أمن قومى.

وأكد الائتلاف أنه لن تتغير سياستهم تجاه الشيعة ومحاولاتهم المستميتة فى نشر التشيع فى مصر، وسوف نقف لهم بالمرصاد فى كل تحركاتهم المعادية للوطن، وسوف نُعلن فى الأيام القليلة القادمة عن أماكن تجمعات جديدة للشيعة وعناصر شيعية من خارج مصر تقوم بتجنيد الشباب من أجل تشيعهم، والعمل مع الكيان الشيعى بما يضر أمن وسلامة مصر.