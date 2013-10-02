"الزراعة" تزيل تعديات "المنزلة" و"البرلس" بحملة أمنية بعد العيد

قال الدكتور خالد الحسنى رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية التابعة لوزارة الزراعة، إن الهيئة ستبدأ بعد إجازة عيد الأضحى مباشرة بحملة مكبرة لإزالة التعديات على البحيرات الشمالية بالتنسيق مع شرطة المسطحات المائية، وبالتعاون مع هيئة الاستشعار عن بعد لتحديد مساحات وحدود البحيرات لكى يسهل معرفة التعديات وحدودها.

وقال الحسنى فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" إن الحملة تشمل إزالة التعديات فى بحيرات "المنزلة"، و"البرلس"، و"إدكو"، و"مريوط"، عن طريق استخدام كراكات، وحفارات حديثة، وهو ما سيكون نقلة نوعية كبيرة فى الهيئة بالنسبة لإزالة التعديات والتطهير بشكل مستمر.