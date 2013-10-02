اليوم.. مجلس جامعة الأزهر يبحث الاستعداد للعام الدراسى الجديد

يعقد الدكتور أسامة العبد رئيس جامعة الأزهر اجتماعا صباح اليوم الأربعاء، لمجلس الجامعة برئاسته لبحث استعدادات كل كلية للعام الدراسى الجديد، ووقوف المجلس على مطالب الكليات، واستعداتها للدراسة مع عمداء الكليات.

وتجرى جامعة الأزهر العديد من التجهيزات والاستعدادات لاستقبال العام الدراسى الجديد، الذى يبدأ السبت القادم، حيث تستقبل ما يقرب من 85 ألف طالب حاصل على الثانوية الأزهرية لهذا العام من الدور الأول والثانى، كما قامت بمد فترة التقديم، وفتح باب التقديم للمتخلفين من التنسيق مرة أخرى.

كما يبحث رئيس الجامعة صباح اليوم إلغاء مصروفات المدن الجامعية التى تقدر فى مجملها بـ170 مليون جنيه، كان الطالب يدفع منها نحو 40 مليونا تقريبا لكل طالب ألف جنيه.

ومن جانبه، أجرى الدكتور أسامة العبد رئيس جامعة الأزهر زيارة مفاجئة للمدن الجامعية؛ لبحث آخر تطورات أعمال الصيانة والتجديد فى المطابخ والمبانى التى من المفترض أن تنتهى مع بداية العام الدراسى لتسكين الطلاب.

وتشهد المدن صيانة لدورات المياه، وترميمات بالمبانى السكنية، وتعلية للأدوار السكنية؛ لاستيعاب أعداد أكثر، وإعادة تشكيل، وتجديد المطابخ التى تهالكت، وصيانات بالمرافق فى الكهرباء والمياه مع إهمال بين فى الحدائق رفضه رئيس الجامعة، ودعا إلى تجنبه.

كما تشهد كليات البنات تعلية للمبانى الجامعية فى كليات صيدلة وعلوم لاستيعاب الأعداد المتزايدة.