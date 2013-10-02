فريق لينك سبيد يتوج "ريد بُل كار بارك دريفت" ويمثل مصر فى النهائى بدبى

استطاع فريق لينك سبيد المشارك بتصفيات ريد بُل كار بارك دريفت 2013، أن يستحوذ على منصة التتويج ويحقيق الفوز بالمراكز الثلاثة الأولى فى المنافسة، إذ حقق هيثم سمير بسيارته ميتسوبيشى لانسر إيفولوشن 7 المعدلة لنظام الدفع الخلفى لقب "King of Drift" لعام 2013، بعد منافسة مع زملائه بالفريق معتز عاطف ورامى سرى الذين جاءوا فى المركز الثانى والثالث على الترتيب.

وقد شارك الفريق فى التصفيات بخمسة أعضاء هم رامى سرى ومعتز عاطف وهيثم سمير وأحمد الوكيل وخالد إمام، إلا أن الحظ لم يحالف خالد إمام والوكيل للتأهل إلى التصفيات النهائية، فيما تأهل الثلاثى هيثم سمير ومعتز عاطف ورامى سرى بالتصفيات النهائية ليصعدوا سوياَ حتى الجولة الأخيرة ليستحوذوا على المراكز الثلاثة الأولى.

فيما شارك معتز عاطف بسيارته ميتسوبيشى لانسر إيفو 5 المعدلة أيضاَ لنظام الدفع الخلفى، وقدم عرضاَ حقق به المركز الأول لولا خطأ واحد قام به فى الجولة الأخيرة جعل السيارة تلتف حول نفسها.

أما رامى سرى بطل عامى 2011 و2012 فقد شارك بسيارة BMW E36 M50، ولكن لم يحالفه الحظ لحدوث كسر فى أحد أجزاء السيارة عطلتها عن العمل فى اللحظات الأخيرة.

وبذلك يمثل فريق لينك سبيد مصر فى نهائيات ريد بُل كار بارك دريفت للشرق الأوسط وسط عمالقة الأردن ولبنان والسعودية والعديد من البلدان الأخرى، وذلك فى نوفمبر القادم بدبى.