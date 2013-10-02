المملكة تلغي كلمتها أمام الجمعية العامة

أعلن الدكتور عبدالله بن يحيى المعلمي مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في تصريح ل"الرياض" أن المملكة لن تلقي كلمة أمام الجمعية العامة للمنظمة الدولية هذا العام وذلك للمرة الأولى. وقال المعلمي إن مخاطبة الجمعية العامة أمر اختياري للدول.

وكان من المقرر أن يلقي صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية كلمة المملكة يوم أمس. وذكرت مصادر دبلوماسية في نيويورك ل"الرياض" أن قرار المملكة يعكس استياءها من مواقف المنظمة الدولية إزاء القضايا العربية والإسلامية وخاصة قضية فلسطين التي مضى عليها أكثر من 60 عاماً وما زالت الأمم المتحدة تقف عاجزة عن حلها، وكذلك الأزمة السورية وما يتعرض له الشعب السوري الشقيق منذ نحو ثلاثة أعوام من قتل وتدمير.