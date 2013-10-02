ولي العهد يستقبل سفير بروناي دار السلام

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في مكتبه بجدة امس سفير بروناي دار السلام لدى المملكة داتو عبدالمعطي محمد داوود.

ونقل السفير لسمو ولي العهد تحيات وتقدير جلالة السلطان الحاج حسن البلقيه سلطان بروناي دار السلام، فيما حمله سموه تحياته وتقديره لجلالته. وجرى خلال الاستقبال بحث الأمور ذات الاهتمام المشترك. حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس ديوان سمو ولي العهد المستشار الخاص لسموه ونائب سفير بروناي دار السلام لدى المملكة محمد فخري طيب.