شرطة جدة تحرّر تلميذة بعد مطاردة سيارة مسروقة كانت بداخلها

عثرت شرطة جدة على الطفلة المختطفة البالغة من العمر(8 سنوات) داخل سيارة تعرضت للسرقة في حي الحرازات. وقال الناطق الإعلامي لشرطة جدة الملازم أول نواف بن ناصر البوق إن دوريات الأمن عثرت بعد ساعات من وقوع الجريمة على السيارة المسروقة وبداخلها الطفلة التي كانت بصحبة شقيقها أثناء اصطحابها للمنزل عقب انتهاء الدوام المدرسي المسائي حوالي الساعة الخامسة من مساء الإثنين، وقد سلبت المركبة عندما توقف شقيقها أمام أحد محال التموينات، وتركها في وضع التشغيل، وعند خروجه من المحل لم يجد سيارته وكذلك اخته، مشيراً إلى أن الطفلة بحالة سليمة وصحة جيدة.

وذكر الملازم أول البوق أن الجاني "سعودي الجنسية" يبلغ من العمر 27 عاماً وكان في نيته سرقة السيارة ولم يلاحظ الطفلة بداخلها حسب ما جاء في أقواله، وبعد ورود المعلومة عن تواجده بشارع الأربعين بحي الحرازات مقابل محطة الوطن يتجول بالمركبة المسروقة، تمت محاولة استيقافه لكنه لاذ بالفرار واستطاعت الدوريات المباشرة للحالة من إيقافه بالقوة مما نتج عنه تلفيات بالعربات الرسمية مع الأخذ بالحسبان كامل الحرص للحفاظ على الأرواح التي كانت بالسيارة. وأضاف أن المتهم موقوف على ذمة القضية وهو رهن التحقيق وبحث الشخصية، لافتاً إلى أنه وبمجرد تلقي البلاغ قام مدير شرطة جدة اللواء عبدالله بن محمد القحطاني بتكوين فريق أمني متخصص، وعلى رأس الفريق مدير دوريات الأمن ومدير شعبة التحريات والبحث الجنائي ومدير مركز شرطة المتنزهات لإجراء عمليات البحث والتحري عن الطفلة والسيارة والتي تكللت بالنجاح.

وأكد الملازم أول البوق على الدور المشرف الذي اضطلع به الإعلام في هذه القضية من نشر سليم مساند وداعم للجهات الأمنية في عمليات البحث من منظور اجتماعي وتفعيلاً لمفاهيم الشرطة المجتمعية كذلك وسائل التواصل الاجتماعي والتي استُخدمت في عمل رائع للبحث عن الفتاة.