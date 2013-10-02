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الحمية الغذائية قد تجعلك بطىء الفهم

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الحمية الغذائية قد تجعلك بطىء الفهم الحمية الغذائية قد تجعلك بطىء الفهم

توصلت أحدث الأبحاث الطبية إلى أن اتباع حمية غذائية لفترات طويلة قد تؤثر سلبا على آلية الفهم والإدراك لدى البعض، حيث أوضح الباحثون بجامعة "هارفارد" أن الرغبة الشديدة والضغوط النفسية المرتبطة بالاستهلاك الغذائى المحدود يمكن أن يكون له تأثيرات كبيرة على المهارات المعرفية فى الوقت الذى يرى فى العديد من الخبراء أن النتائج المتوصل إليها فى هذه الدراسة تلهم برامج إنقاص الوزن إلى جانب برامج مكافحة المجاعة وسوء التغذية.

تعد هذه الدراسة جزءا من جهد بحثى واسع النطاق أجراه عالم النفس الأمريكى "إلدار شافير" بجامعة "برينستون" بالتعاون مع "سيندهيل مولانهان "بجامعة "هارفارد" لتحليل الآثار النفسية لنقص وقصور التغذية مع محاولة لفهم مأزق الشعور بالوحدة والفقر والجوع على شخصية ونفسية الإنسان.

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