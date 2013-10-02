دراسة مسحية: الضغوط النفسية على الممرضات تهدد صحة المرضى

كشفت دراسة مسحية أجرتها الكلية الملكية للتمريض فى بريطانيا، أن 4 من كل خمس ممرضين وممرضات ممن تم استطلاع آرائهم أكدوا أنهم يذهبون للعمل بالرغم من شعورهم بالإعياء والمرض، مما يعرض الرعاية الصحية للمرضى للخطر بسبب الضغط على العاملين بالتمريض، طبقا لنتائج دراسة مسحية جديدة.

وكشفت الدراسة التى أجرتها الكلية الملكية للتمريض أن صحة المرضى بالمملكة المتحدة مهددة بسبب تخفيض إعداد الممرضين وأعباء العمل الإضافية الهائلة التى تسند إليهم.

وذكرت الكلية الملكية للتمريض أن هناك ضغوطا لم يسبق لها مثيل على تلقى على طواقم التمريض تسفر عن معاناتهم من الإنهاك واعتلال صحتهم.

وكشف الاستطلاع الذى شمل ألفى ممرض وممرضة فى مستشفيات دائرة الرعاية الصحية ومستشفيات القطاع الخاص أن أكثر من النصف يعانون صحيا من ضغط العمل فى السنة الماضية، وأن أربعة من كل خمسة ممرضين اضطروا للذهاب للعمل رغم مرضهم.

وكشفت الكلية الملكية للتمريض أن العديد من الممرضين الذين تم استطلاع أرائهم فى البحث أكدوا أن سياسات الغياب عن العمل فى أماكن عملهم سياسة عقابية للغاية لدرجة أنه ليس لديهم بديل إلا أن يذهبوا للعمل رغم مرضهم.

وشددت الكلية الملكية على ان اضطرار الممرضين للذهاب للعمل رغم تعبهم يعرض سلامة المرضى للخطر.